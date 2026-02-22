Il Vescovo Suetta in visita a Casa Serena di Sanremo: una mattinata di preghiera, vicinanza e gratitudine (foto)

Una mattinata di gioia e spiritualità ha animato oggi Casa Serena, la struttura residenziale per anziani gestita dalla Cooperativa Maris, che ha accolto con grande entusiasmo la visita di Sua Eccellenza Monsignor Antonio Suetta, Vescovo di Sanremo-Ventimiglia.

Accolto dal direttore Luca Ghiglione, dagli operatori, dalle animatrici e da Don Alessandro, parroco di Poggio, il Vescovo ha percorso l'intera struttura, donando la sua benedizione a tutti gli ospiti, inclusi quelli allettati e non autosufficienti.

Nel salone delle feste, gli anziani hanno partecipato a un momento di preghiera collettiva, ricevendo la benedizione apostolica e applaudendo calorosamente al termine, esprimendo gratitudine per la presenza del Pastore diocesano.

Durante la visita, è stata illustrata al Vescovo l'organizzazione di Casa Serena, affidata alla Cooperativa Maris da due anni a questa parte. In questo periodo, la cooperativa ha riorganizzato il servizio con un impegno straordinario da parte di tutto lo staff, sempre attento e presente alle esigenze degli ospiti. Il direttore Luca Ghiglione ha ringraziato pubblicamente gli operatori non solo per l'accoglienza odierna, ma soprattutto per il loro quotidiano e instancabile lavoro a favore della comunità.

S.E. Mons. Suetta si è poi fermato per una breve colazione con lo staff, apprezzando l'ottima preparazione culinaria.

L'intera struttura ha espresso viva soddisfazione per l'evento e ha rinnovato l'invito al Vescovo per una futura visita, auspicando idealmente la celebrazione di una Santa Messa all'interno di Casa Serena.