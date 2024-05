Corruzione in Liguria, l’avvocato di Toti: “Equivoci, mai sconfinato in qualcosa di illecito” (video)

“Ho incontrato il presidente, è ben determinato a esaminare e approfondire gli atti per presentare una difesa che spieghi come i fatti richiamati negli atti siano da interpretare differentemente alla luce della politica che ha sempre seguito, a tutela esclusivamente di interessi pubblici e non privati”.

Così ha esordito Stefano Savi, avvocato difensore di Giovanni Toti, ai domiciliari da 24 ore dopo l’arresto nell'ambito della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria, in vista dell’interrogatorio cui sarà sottoposto il presidente di Regione Liguria venerdì alle 14. Toti, arrestato dalla Guardia di Finanza insieme a Paolo Emilio Signorini (ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale), agli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli e ad altre 6 persone tra cui anche il suo capo i gabinetto, Matteo Cozzani, è accusato di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio.

“Gli interessi del territorio - ha aggiunto Savi - sono stati perseguiti anche attraverso forme che hanno potuto indurre ad equivoci che non hanno mai sconfinato in qualcosa di illecito”.

La Procura, lo ricordiamo, contesta al presidente Giovanni Toti di aver “accettato da da Aldo Spinelli e Roberto Spinelli le promesse di vari finanziamenti e ricevuto complessivamente 74.100 euro a fronte dell’impegno di: “trovare una soluzione” per la trasformazione della spiaggia libera di Punta dell’Olmo da libera a privata; agevolare l’iter di una pratica edilizia relativa al complesso immobiliare di Punta dell’Olmo di interesse di Aldo Spinelli e Roberto Spinelli e pendente presso gli uffici regionali; velocizzare e approvare la pratica di rinnovo per trent’anni della concessione del Terminal Rinfuse alla Terminal Rinfuse Genova S.r.l. pendente innanzi al Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; assegnare a Spinelli gli spazi portuali ex Carbonile ITAR e Carbonile Levante; assegnare a Spinelli un’area demaniale in uso al concessionario Società Autostrade; agevolare l’imprenditore nella pratica del “tombamento” di Calata Concenter”.