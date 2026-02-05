Sanremo, dopo l’ultimo saluto a Dario Galetti il commosso grazie della famiglia alla comunità unita nel dolore

La famiglia di Dario Galetti ha espresso, attraverso il nostro giornale, i più sentiti e commossi ringraziamenti a tutti coloro che, con la loro presenza e il loro affetto, hanno condiviso un momento di dolore profondo per una perdita così grande. Parenti, amici, colleghi e semplici cittadini hanno voluto stringersi attorno ai familiari, offrendo conforto e testimonianza di stima nei giorni più difficili.

I funerali di Dario Galetti, camionista di 63 anni e autista della Ciesse Flowers, si sono svolti ieri mattina nella chiesa parrocchiale della Mercede a Sanremo. Una cerimonia intensa e molto partecipata, segno dell’affetto che circondava un uomo conosciuto e apprezzato da tutta la comunità. La chiesa non è riuscita a contenere le centinaia di persone accorse per l’ultimo saluto: molti sono rimasti sul sagrato, in silenzio, uniti nel ricordo e nella preghiera. Durante l’omelia è stato ricordato l’uomo, il padre e il lavoratore serio e appassionato, capace di farsi voler bene per la sua disponibilità e il suo spirito genuino. Galetti aveva dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro, senza mai rinunciare alla sua grande passione per la moto, simbolo – come hanno ricordato amici e conoscenti – della sua libertà e del suo carattere autentico. Numerosa e significativa la presenza dei colleghi camionisti, giunti anche da lontano per testimoniare il rispetto e l’affetto costruiti da Dario nel corso degli anni. Un segno concreto di vicinanza che la famiglia ha voluto sottolineare e ringraziare con profonda gratitudine.

La tragedia, avvenuta due settimane fa sull’autostrada A44 in Westfalia a causa delle improvvise e gravi condizioni climatiche, in cui Dario Galetti ha perso la vita insieme a un collega, resta una ferita aperta per Sanremo. Ma ieri mattina la città si è stretta attorno alla famiglia Galetti, accompagnando Dario nel suo ultimo viaggio con un lungo e commosso applauso, gesto che i familiari porteranno per sempre nel cuore come segno di sincera vicinanza e umanità.