Elezioni Sanremo: il candidato sindaco Gianni Rolando in visita al Club Tenco

Il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando ha incontrato ieri, il direttivo ed i soci del Club Tenco che ogni anno organizza la Rassegna della canzone d’autore al Teatro Ariston e altre importanti attività culturali in tutta Italia.



“Il Premio Tenco – sottolinea Rolando – è un evento di grande importanza per la canzone d'autore in Italia e nel mondo e che la sua valenza internazionale merita ancora più supporto e collaborazione da parte del comune. Pertanto il Tenco assieme al Festival di Sanremo, deve essere al centro del progetto di “Sanremo città della musica. Seguiranno altri incontri con le realtà culturali della città, per portare avanti il mio impegno anche in questo fondamentale campo.”



Ad accompagnare Gianni Rolando, i candidati al consiglio comunale di Andiamo! Giorgio Oddo e Andrea Artioli di Forza Italia nonché consigliere comunale uscente.