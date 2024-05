Elezioni Sanremo, Erica Martini sul caso Toti: "Il solito teatrino sulle disgrazie altrui"

"In questi giorni assistiamo al ripetersi stucchevole di pantomime già viste tante altre volte. Quando il potente di turno, osannato fino al giorno prima, subisce uno smacco giudiziario parte la rincorsa a rinnegarlo”.

Ad intervenire sul fatto di cronaca in Regione è Erica Martini candidata a sindaco di Sanremo per il Movimento Indipendenza che prosegue: "Insomma i Giuda si moltiplicano, tutti rinfacciano all'altro di averlo conosciuto, frequentato e di averne tratto beneficio. È questa la vecchia ed ipocrita politica che vogliamo cambiare, questo è lo scaricabarile ignobile di chi non ha neanche il coraggio di difendere il potente politico di cui si vantava di essere amico. Ne traggano gli elettori le giuste conseguenze - conclude Martini - chi vota questo mondo è giusto che se lo tenga”.