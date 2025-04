Ventimiglia in lutto per la morte del dottor Guido Pastor

Ventimiglia è in lutto per la morte del dottor Guido Pastor.

Noto in città per il suo mestiere di medico, aveva chiuso la sua attività in via Sottoconvento nel 2023 per andare in pensione. Nella sua vita ha anche ricoperto, nel 1993, il ruolo di sindaco di Ventimiglia. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto l'intera comunità che si stringe attorno alla famiglia.

Molti i messaggi di cordoglio anche sui social, come quello del sindaco Flavio Di Muro: "Con grande tristezza apprendo della scomparsa dell'ex sindaco di Ventimiglia, dottor Guido Pastor. In questo momento di dolore, desidero esprimere a nome dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza, le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia".