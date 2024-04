Bajardo diventa capitale dei rabdomanti: in 70 da tutta Italia per cercare acqua nei boschi (foto)

Per un giorno Bajardo, piccolo paese sulle alture di Sanremo, diventa la capitale nazionale della rabdomanzia. In 70 si sono dati appuntamento oggi per cercare acqua nei dintorni dell’abitato utilizzando l'iconico bastoncino a “Y”.

Un'iniziativa realizzata grazie al lavoro dell'amministrazione comunale locale, con in prima linea il sindaco Remo Moraglia, e della collaborazione con Renato Labolani, coltivatore 77enne di Apricale, vero e proprio ‘guru’ della rabdomanzia riconosciuto su scala nazionale.

I rabdomanti arrivati da tutta Italia si sono incontrati in paese per poi darsi all'attività pratica nei boschi e nelle campagne attorno all’abitato.

Il primo contatto tra Bajardo e il mondo della rabdomanzia risale a due anni fa quando, per far fronte alla crisi idrica e alla siccità, il Comune pensò di ricorrere anche all'aiuto di Labolani per cercare riserve idriche sul territorio. Una scelta che aveva generato anche qualche scetticismo ma, per contro, sembra aver creato un binomio destinato a restare. Lo dimostra l'ampia risposta all'iniziativa odierna che, per forza di cose, lascia ipotizzare anche future repliche e nuovi incontri legati al mondo della rabdomanzia.