Sanremo, minuto di silenzio al mercato annonario per le vittime di Crans-Montana (Foto)

Un momento di silenzio e raccoglimento ha unito questa mattina il mercato annonario di Sanremo, dove operatori, clienti e istituzioni hanno voluto rendere omaggio alle sei giovani vittime italiane della tragedia di Crans-Montana, avvenuta nella notte di Capodanno.

L’iniziativa è stata promossa da Confesercenti Sanremo come segno di rispetto e vicinanza alle famiglie colpite da una tragedia che ha profondamente scosso l’opinione pubblica. Per alcuni istanti, l’attività del mercato si è fermata, lasciando spazio al silenzio e alla riflessione.

Al momento commemorativo erano presenti l’assessore comunale Silvana Ormea, il comandante della Polizia Locale Fulvio Asconio e il presidente di Confesercenti Sanremo Mimmo Alessi, insieme a numerosi operatori del mercato.

Un gesto semplice ma carico di significato, che ha voluto trasformare uno dei luoghi più vivi e quotidiani della città in uno spazio di condivisione del dolore e di solidarietà. La scelta di Confesercenti di promuovere il momento di silenzio ha raccolto l’adesione spontanea degli esercenti, testimoniando come anche il mondo del commercio abbia voluto stringersi attorno al ricordo dei sei ragazzi scomparsi.