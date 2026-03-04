Valle Argentina: Triora celebra “M’illumino di meno”, studenti diventano guardiani dell’acqua e della luce

Il Comune di Triora rinnova il proprio impegno per la sostenibilità aderendo alla ventiduesima edizione di “M’illumino di meno”, promossa dalla trasmissione di Rai Radio 2 Caterpillar. L’edizione 2026, incentrata sul ruolo della scienza nella transizione energetica, ha visto protagonisti gli alunni della scuola primaria Ferraironi, impegnati in una giornata dedicata alla scoperta delle energie rinnovabili.

Durante l’incontro, il vicesindaco Fulvio Bianchi e l’assessore Giacomo Oliva hanno consegnato agli studenti un’ordinanza simbolica, nominandoli ufficialmente “guardiani dell’acqua e della luce”. Ai ragazzi è stato affidato il compito di vigilare sui consumi e sull’efficienza energetica del plesso scolastico, promuovendo comportamenti virtuosi all’interno della comunità scolastica.

L’iniziativa ha anche illustrato i risultati degli interventi di riqualificazione estiva dell’edificio scolastico. Grazie al supporto degli incentivi del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), la struttura è diventata energeticamente autosufficiente. Tra i lavori presentati dall’ingegner Paolo Magna:

- Installazione di cappotto termico e materiali isolanti;

- Posa di pannelli fotovoltaici per la produzione di elettricità;

- Utilizzo di pompe di calore per riscaldamento e raffrescamento;

- Sostituzione degli infissi con modelli a tenuta termica;

- Implementazione di un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC).

Il programma didattico, curato dalle insegnanti Gianna Ozenda e Annamaria Mantica nell’ambito del progetto Bandiera Verde Eco School, si è concentrato sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). L’ingegner Magna ha spiegato come cittadini, imprese ed enti locali possano associarsi per produrre e condividere energia da fonti rinnovabili a km zero, stimolando nei ragazzi una cultura attiva della sostenibilità.