Seborga, continua l'attività della sala azzurra: gli orari nel mese di marzo

Continua anche nel mese di marzo l'attività della sala azzurra, in via Maccario 12, a Seborga.

I cittadini potranno recarsi martedì 3, 10, 17, 31 e giovedì 26 marzo dalle 17.30 alle 18.30 per la prenotazione di visite, esami, la stampa di referti e informazioni di ordine sanitario mentre si potranno fare prelievi, esami di sangue e urine, lunedì 23 marzo dalle 8 alle 9.30 alla rotonda Belvedere in via Zecca presso il punto prelievi mobile dell'Asl1.

Un servizio di assistenza di base per il cittadino messo a disposizione dal Comune grazie alla convenzione con la Croce Azzurra Misericordia Odv di Vallecrosia.