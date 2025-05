Mese di aprile super per il Casinò di Sanremo: tra Pasqua e ponti 18% di incassi in più dell'anno scorso e cresce anche il trend annuale

Il periodo Pasquale con la serie di ottimi ponti in funzione turistica ha influito favorevolmente sugli incassi e le presenze del mese appena concluso. Le sale sono state affollate da vacanzieri e turisti provenienti anche dalla vicina Franca, che hanno apprezzato le numerose proposte di intrattenimento. Nel mese appena terminato, infatti, le presenze hanno superato le 19.000 unità.

L’introito del mese di aprile si attesta a 4,4 milioni di euro (+ 18% rispetto allo stesso mese del 2024) di cui 1,2 milioni provenienti dai giochi tradizionali (con un incremento percentuale del 61% rispetto a aprile 2024) e 3,2 milioni dalle slot machines, che hanno registrato un surplus del 7,6% rispetto sempre ad aprile 2024. Trend in crescita che porta a quota 17,2 milioni (+ 9,2% rispetto ali primi quattro mesi del 2024). Dall’inizio dell’anno il 'Gioco Lavorato' ha ottenuto 3,7 milioni di euro (+17% rispetto allo stesso periodo del 2024) mentre le slot machines hanno registrato 13,4 milioni (+ 7% rispetto ai primi quattro mesi del 2024).

Aumentano le presenze che si attestano dall’inizio dell’anno a 73.500 unità. Ragguardevole il numero di vincite del valore superiore a 4.999 euro. Sono 124 per un montepremi mensile pari a 1.321.000. In quattro mesi sono state centrate vincite (del valore superiore a 4.999) superiori a 4,3 milioni.

“Nel registrare questo positivo risultato economico - afferma il componente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Sonia Balestra - ringrazio soprattutto i dipendenti della Casa da Gioco che quotidianamente si impegnano per il successo aziendale. Opereremo in sinergia per raggiungere nuovi traguardi tesi alla valorizzazione di tutte le potenzialità dell’azienda turistica più importante del comprensorio. Diamo il benvenuto ai players che stanno affollando le nostre sale per partecipare all’Ipo, Italian Poker Tour, un grande evento per la nostra Poker Room e per la città. Stiamo preparando per i nostri migliori clienti il calendario eventi estivi, che va ad inserirsi nel programma cittadino, per trascorrere serate all’insegna dell’intrattenimento d’autore nella cornice del Roof Garden, il nostro ristorante sotto le stelle, sempre più elegante".