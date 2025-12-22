Alessandra Fassone- nuova Direttrice della Confcommercio di Imperia

La Confcommercio della provincia di Imperia ha un nuovo volto al vertice della sua struttura: la dott.ssa Alessandra Fassone, 56 anni, originaria di Sanremo e residente a Imperia, è stata nominata Direttrice dell’Associazione di categoria, che rappresenta gli interessi del commercio, del turismo e dei servizi del territorio. La nomina è stata proposta dal Presidente Enrico Lupi e approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo.

“Alessandra Fassone possiede un’esperienza professionale di altissimo livello – ha dichiarato il Presidente Lupi – avendo lavorato sia presso la Camera di Commercio Riviere di Liguria sia presso la stessa Confcommercio di Imperia, di cui era vice direttore. In Camera di Commercio ha coordinato progetti significativi legati all’Azienda Speciale, al Gruppo di Azione Locale ‘Riviera dei Fiori’ e al Gruppo di Azione Costiera ‘Il Mare delle Alpi’, sviluppando competenze in promozione, coordinamento e realizzazione di progetti cofinanziati da enti pubblici, a livello locale e regionale.”

La dott.ssa Fassone vanta inoltre esperienze in studi professionali, aziende private e nell’Amministrazione provinciale imperiese, dove ha seguito iniziative di informazione, promozione e animazione territoriale. “Ha dimostrato spiccate attitudini relazionali e capacità di gestione e coordinamento del personale, oltre a una profonda conoscenza del tessuto politico-istituzionale della provincia e delle dinamiche di rappresentanza territoriale”, ha aggiunto Lupi.

Dal canto suo, la neo Direttrice ha espresso entusiasmo e senso di responsabilità: “Ringrazio sentitamente il Presidente e il Consiglio Provinciale per la fiducia e il consenso accordatimi. Accolgo l’incarico con piena consapevolezza delle responsabilità che comporta, mettendo a disposizione dell’Associazione tutte le competenze ed esperienze maturate nel mio percorso professionale. Confido nella collaborazione dei dirigenti e nel contributo di un team di colleghi stimati, certi di poter portare avanti e consolidare le attività che l’Associazione, recentemente celebrata per l’Ottantesimo della sua Fondazione, offre da sempre al tessuto commerciale della provincia di Imperia”.

Con la nomina di Alessandra Fassone, la Confcommercio di Imperia segna un importante traguardo nella sua storia, eleggendo per la prima volta una donna alla guida della direzione provinciale.



