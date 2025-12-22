Il cibo è una risorsa: Teknoservice in prima linea contro lo spreco alimentare

Per questo Teknoservice rafforza il proprio impegno nella sensibilizzazione dei cittadini con la campagna informativa “Il cibo è una risorsa: non sprecarlo!”, dedicata alla promozione di comportamenti responsabili e sostenibili nella gestione degli alimenti e dei rifiuti organici.

I dati parlano chiaro: in Italia ogni persona getta in media mezzo chilo di cibo a settimana, pari a circa 25 chilogrammi all’anno, con uno spreco che riguarda soprattutto frutta e verdura fresca, pane, latte e yogurt. Un fenomeno che ha un impatto economico rilevante, stimato in 9 miliardi di euro l’anno a livello nazionale e addirittura 700 miliardi di euro su scala globale. A livello mondiale, inoltre, un terzo del cibo prodotto viene sprecato, una quantità enorme che incide pesantemente sull’ambiente, sulle risorse naturali e sull’equilibrio del sistema alimentare.

Attraverso questa campagna, Teknoservice invita i cittadini a fare la propria parte, adottando semplici accorgimenti nella vita quotidiana. Tra i consigli promossi: evitare di buttare gli avanzi e riutilizzarli in nuove ricette, pianificare la spesa con una lista per limitare l’acquisto di prodotti deperibili e prestare attenzione alle etichette, ricordando che la dicitura “consumare preferibilmente entro” non indica una scadenza di sicurezza, ma solo una garanzia di qualità.

Particolare attenzione è rivolta anche alla corretta gestione degli scarti alimentari. Il cibo non più commestibile deve essere conferito nella raccolta dell’organico, contribuendo così al riciclo dei rifiuti e alla produzione di compost. In alternativa, Teknoservice promuove il compostaggio domestico, una pratica sostenibile che consente di ridurre la quantità di rifiuti e di restituire valore alla frazione organica.

La campagna sottolinea come evitare lo spreco di cibo sia semplice, porti benefici concreti all’ambiente e rappresenti anche un vantaggio economico per le famiglie. Per supportare i cittadini, Teknoservice mette a disposizione strumenti digitali come l’app Junker, che aiuta a semplificare la raccolta differenziata, oltre a contenuti informativi e suggerimenti pratici sui propri canali ufficiali e sul sito web aziendale.

Con questa iniziativa, Teknoservice conferma il proprio ruolo attivo nella promozione di una cultura della sostenibilità, ricordando che ogni piccolo gesto quotidiano può fare la differenza nella lotta allo spreco alimentare.



