Via libera al progetto di fattibilità: con una serie di interventi Taggia riqualifica i parcheggi di via Levà

La Giunta comunale di Taggia ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione urbana e ambientale dei parcheggi pubblici di via Levà, dando il via libera a un intervento complessivo da 477mila euro. La delibera, del 9 dicembre, è stata approvata all’unanimità ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile, consentendo così di avviare le fasi successive dell’iter amministrativo.

L’intervento si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di rigenerazione urbana promosse dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale, paesaggistica e funzionale di aree pubbliche strategiche, senza consumo di nuovo suolo. In particolare, via Levà rappresenta un’area centrale e di forte utilizzo, sia per la sosta sia per il transito di residenti e utenti della vallata Argentina, e presenta oggi criticità legate allo stato delle pavimentazioni e all’illuminazione.

Il progetto prevede il risanamento della pavimentazione dei parcheggi, la realizzazione di una nuova illuminazione pubblica e interventi a verde, con l’obiettivo di rendere l’area più sicura, decorosa e fruibile. La proposta progettuale è stata redatta dai tecnici comunali, il geom. Luca D’Aguì e l’ing. junior Stefania Bianchi, ed è stata sottoposta a verifica con esito positivo il 26 novembre 2025.

Dal punto di vista economico, il quadro finanziario dell’opera ammonta a 477mila euro complessivi. Di questi, circa 424mila euro sono destinati ai lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza, mentre poco più di 52mila euro riguardano le somme a disposizione, tra cui Iva, compenso incentivante, contributo Anac e fondo per imprevisti. L’Amministrazione ha inoltre preso atto che l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e non richiede varianti.

Con la stessa delibera, la Giunta ha demandato al responsabile unico del progetto gli adempimenti necessari per la presentazione online della proposta progettuale nell’ambito della programmazione regionale sulla rigenerazione urbana, ai fini dell’inserimento nel piano degli interventi di edilizia pubblica e rigenerazione urbana suscettibili di finanziamento, in coerenza con la normativa nazionale e regionale di riferimento.