Lions Club Sanremo Host consegna alla Parrocchia della Mercede di S. Martino circa 700 euro di generi alimentari

Il Lions Club Sanremo Host ha consegnato alla Parrocchia della Mercede di S. Martino circa 700 euro di generi alimentari, acquistati con il ricavato del secondo Torneo di Burraco organizzato presso il Tennis Club di Sanremo, alla presenza dei soci Giovanna Negro, Silvana Fassio, Danilo Moraglia, Vincenzo Benza, Luca Ghiglione e Giorgio Cravaschino.

La donazione, composta da generi alimentari di ogni tipo, oltre che da panettoni e spumante, considerata l’importanza del periodo natalizio, è stata destinata alle famiglie più bisognose della Parrocchia, segnando l'avvio di una collaborazione che proseguirà con altre parrocchie di Sanremo.

Questa iniziativa rappresenta una degna conclusione del torneo, organizzato in continuità con il primo evento grazie al sostegno degli sponsor: Olio Carli, Casinò di Sanremo e Costa Ligure.

Il ricavato ha reso possibile l'acquisto presso la Conad di Arma di Taggia, la cui dirigenza ha gentilmente provveduto alla consegna con i propri mezzi.

Il Lions Club Sanremo Host prevede di organizzare ulteriori tornei nei prossimi mesi, devolvendo sistematicamente i proventi alla raccolta alimentare per i più bisognosi delle parrocchie del Borgo e dei Cappuccini, garantendo così una continuità di aiuti concreti.

"Ringraziamo di cuore i partecipanti, gli sponsor e la Conad di Arma di Taggia per aver reso possibile questa concreta testimonianza di solidarietà natalizia", ha dichiarato il presidente del Lions Club Sanremo Host Giorgio Cravaschino. "Continueremo su questa strada per supportare chi ha più bisogno"