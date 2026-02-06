Sanremo partecipa alla Giornata Internazionale dell’Epilessia: Lions, Leo e AIE Liguria insieme per informare e sensibilizzare

Nell’ambito della Giornata Internazionale dell'Epilessia l’Associazione Italiana Epilessia Regione Liguria insieme ai giovani dei Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli, Leo Club Sanremo e ai Lions del Distretto 108 Ia3 si uniscono per fare squadra ed essere più forti.

“Ci sono battaglie che non fanno rumore – spiega Ilaria Tacchi, referente di collegamento Lions e responsabile dell’Associazione Italiana Epilessia Liguria -, ma che chiedono presenza. L’epilessia è una di queste. L'8 febbraio, in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia anche Sanremo ospiterà un evento aperto a tutti per informarsi, ascoltare e costruire consapevolezza insieme. Siamo lieti di invitarvi al Point Informativo con Associazione Italiana Epilessia Liguria. Sarà un momento di condivisione, sensibilizzazione e solidarietà, dedicato alla diffusione di una maggiore consapevolezza sull’epilessia. L'incontro si terrà domenica 8 febbraio 2026 dalle ore 10.00 in via Escoffier - Statua di Mike Bongiorno a Sanremo. Partecipare significa rompere il silenzio che spesso circonda questa malattia invisibile. Vieni a scegliere la tua primula viola a favore dell'Epilessia!".

Questi i Comuni della Liguria che ci hanno comunicato la loro adesione alla Giornata Internazionale dell'Epilessia illuminando di viola palazzi e monumenti:

GENOVA Fontana Piazza De Ferrari; SESTRI LEVANTE (GE) Ponte Lavoratori dei cantieri Navali della frazione della Riva Trigoso; PIGNA (IM) Palazzo del Comune; SANREMO (IM) Statua Primavera; VENTIMIGLIA (IM) Palazzo del Comune; BORDIGHERA (IM) Palazzo del Comune; CAMPOROSSO (IM) Palazzo del Comune; VALLECROSIA (IM) Palazzo del Comune; TAGGIA (IM) Rotonda di Via P. Boselli nel centro cittadino di Arma; MONTEROSSO AL MARE (SP); Palazzo del Comune.



