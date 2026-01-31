Nasce a Camporosso il Progetto Goya APS: una nuova realtà contro il bullismo

Camporosso compie un passo significativo nella lotta al bullismo con la nascita del Progetto Goya APS, nuova associazione di promozione sociale impegnata nella prevenzione, nel supporto e nella sensibilizzazione su un fenomeno sempre più diffuso e complesso.

Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 16.00, presso il Centro Polivalente “Giovanni Falcone” a Camporosso, si terranno la cerimonia di inaugurazione e la sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’associazione, in concomitanza con la Giornata Nazionale contro il Bullismo.

Il Progetto Goya APS nasce come naturale evoluzione dell’attività sociale svolta dall’ACEB – Associazione Culturale Eventi Benefici, a seguito di un grave episodio verificatosi durante la scorsa estate, che ha riportato all’attenzione della comunità locale la crescente incidenza del bullismo e le sue possibili conseguenze, talvolta anche drammatiche.

L’associazione si propone come punto di riferimento per l’ascolto, il sostegno e la prevenzione, strutturando il proprio intervento su tre ambiti principali: consulenza psicologica, consulenza legale e percorsi educativi e formativi rivolti a studenti, docenti e famiglie. L’obiettivo è promuovere una cultura del rispetto, dell’empatia e della gestione consapevole dei conflitti, con particolare attenzione al contesto scolastico.

Il nome “Goya” trae ispirazione dall’artista spagnolo Francisco Goya (1746–1828), la cui opera ha rappresentato una potente denuncia delle violenze, delle ingiustizie e delle oppressioni sociali, offrendo una riflessione profonda sull’animo umano e sulle sue contraddizioni.

Fondatori del Progetto Goya APS (in ordine alfabetico):

Chiara Alcamo – Governatore Croce Azzurra Misericordia Vallecrosia, Vicepresidente con delega di Amministratore della Paradigma Società Cooperativa Sociale

Alessio Benedetto – Docente, Industrie Musicali Vallecrosia

Valeria Bertone – Assistente Capo Coordinatore Polizia di Stato

Monica Borgogno – Vicepresidente ACEB, Psicologa e Psicoterapeuta

Federico Bruzzese – Consigliere ACEB, Speaker radiofonico presso Radio Onda Ligure

Simona Costantini – Avvocato

Caterina Ceravolo – Psicologa

Lodovica Dagnino – Docente, Scuole di Camporosso Mare

Davide Grimaldi – Vicepresidente ACEB, Presidente del Consiglio Comunale di Camporosso, Autista Riviera Trasporti

Diego Lupano – Consigliere ACEB, Grafico

Tiziana Panetta – Avvocato

Marco Prestileo – Dottore Commercialista

Mabel Riolfo – Avvocato

Renata Sansò – Consigliera ACEB, Dipendente del settore privato

Cristina Di Maio – Vice Direttrice dei Progetti Sociali in ACEB, Psicologa

Stefano Urso – Presidente di ACEB, Ideatore del Progetto Goya, Impiegato nel Principato di Monaco

Luciano Zarbano – Generale dei Carabinieri in congedo, Consigliere comunale di Imperia

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: famiglie, studenti, insegnanti, operatori sociali e chiunque creda nella costruzione di una comunità più giusta, consapevole e solidale.

Partecipare significa non restare indifferenti