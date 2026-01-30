Rifiuti, tolleranza zero a Ventimiglia: multe fino a 3.000 euro e videosorveglianza contro l’abbandono

Il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche e integrazioni al Regolamento comprensoriale per la gestione dei rifiuti urbani e del suolo, introducendo un deciso inasprimento delle sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti e tutti quei comportamenti che compromettono il decoro urbano e l’igiene pubblica. Il regolamento, già approvato all’unanimità dai 18 Comuni del comprensorio, rappresenta una scelta politica chiara e condivisa: tolleranza zero verso chi non rispetta le regole, a tutela della grande maggioranza dei cittadini che conferiscono correttamente i rifiuti. Le modifiche adeguano inoltre la normativa locale alle recenti riforme nazionali in materia ambientale, che hanno rafforzato il quadro sanzionatorio e introdotto nuove fattispecie di reato.

Il fulcro del provvedimento è il nuovo articolo 57, che prevede sanzioni da 1.000 a 3.000 euro per l’abbandono dei rifiuti accanto a contenitori, bidoni ed ecoisole, entro un raggio di cinque metri. Per i rifiuti ingombranti, considerati particolarmente lesivi del decoro urbano, le multe partono da 2.000 euro, con la possibilità, nei casi più gravi, di una sanzione accessoria legata all’uso del veicolo, per rafforzare l’effetto deterrente. Sono previste sanzioni anche per l’abbandono di rifiuti di piccole dimensioni e mozziconi, confermando una linea improntata al rispetto degli spazi pubblici e alla civiltà urbana, con criteri di proporzionalità ma senza zone franche. Con il nuovo articolo 58 bis viene inoltre introdotta la possibilità di accertare le violazioni tramite videosorveglianza, nel pieno rispetto della normativa europea sulla privacy, senza riconoscimento biometrico né utilizzo di intelligenza artificiale. Le immagini saranno utilizzate esclusivamente per l’accertamento degli illeciti.

“Abbiamo scelto di inasprire le sanzioni perché la situazione e la cittadinanza lo richiedono. È una decisione politica chiara: chi sporca e manca di rispetto alla città danneggia l’intera comunità. Non è giusto che pochi incivili penalizzino chi ogni giorno rispetta le regole. Le nuove multe hanno un forte effetto deterrente e servono a ristabilire equità, decoro e rispetto. Ventimiglia si dota di uno degli strumenti più avanzati in Italia per contrastare l’abbandono dei rifiuti”, ha dichiarato il Sindaco On. Flavio Di Muro.

Soddisfazione anche da parte dell’Assessore all’Igiene Urbana Domenico Calimera: “L’inasprimento delle sanzioni è il risultato di un lavoro serio e condiviso a livello comprensoriale. Abbiamo voluto rendere il regolamento più efficace, più chiaro e più incisivo. Non colpiremo chi conferisce correttamente o chi si trova in situazioni oggettive di difficoltà, ma saremo inflessibili verso chi abbandona i rifiuti e deturpa il territorio. È una scelta di responsabilità verso l’ambiente e verso i cittadini”.