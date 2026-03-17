Nuovo parcheggio a Vallecrosia, il sindaco Perri: "Quaranta posti auto a disposizione dei cittadini" (Foto e video)

Nuovo parcheggio a Vallecrosia. Si sono conclusi i lavori, iniziati lo scorso gennaio, di realizzazione di un'area di sosta per le auto tra via Angeli Custodi e via Don Bosco.

Un intervento di riqualificazione dell'importo di 100.000 euro, iniziato dalla precedente amministrazione e portato avanti e concluso dall'Amministrazione Perri in tempi brevi. "Un'altra opera che questa amministrazione ha portato a compimento" - dice il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "Un nuovo parcheggio in via Don Bosco, dove sono presenti circa quattrocento alloggi. E' un'opera che abbiamo voluto finanziare con dei fondi di Bilancio. Lo apriamo ufficialmente oggi perché l'esigenza è davvero forte. In questa prima fase il parcheggio sarà libero. Questa amministrazione è concreta, quello che dice lo mantiene, sempre per il bene e a disposizione dei cittadini".

Da oggi saranno, perciò, disponibili quaranta posti auto. "Abbiamo deciso di fare un investimento molto importante in un quartiere molto popolato. Abbiamo investito 100mila euro per acquisirla a patrimonio dell'ente e per dare una prima sistemazione" - aggiunge il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Cristian Quesada - "Era un terreno fertilizzato e, quindi, vi era la necessità di doversi stabilizzare. Questa è soltanto una prima posa nei prossimi mesi verrà definitivamente illuminato e asfaltato. Con questo intervento diamo una risposta concreta ai residenti. Ringrazio il Sindaco, in qualità di assessore al Bilancio, per aver condiviso questo progetto".