Sanremo conferma le crociere di lusso per il 2026: mantenuto il Piano Security al Porto Vecchio

Anche nel 2026 Sanremo continuerà ad accogliere le crociere di lusso nella rada cittadina, confermando una presenza ormai consolidata nel panorama del turismo internazionale di alto livello. Proprio in vista della nuova stagione crocieristica, il Comune ha approvato la determina per il mantenimento del Piano Port Facility del Porto Vecchio – banchina Angelo Pesante – in capo alla Hugo Trumpy Srl. Il provvedimento consente di garantire la piena operatività del sistema di sicurezza necessario per le attività di tenderaggio delle navi da crociera che faranno scalo davanti alla città dei fiori durante il 2026.

La stagione si è aperta ufficialmente con l’arrivo della Sea Cloud Spirit, una delle navi di lusso più apprezzate nel panorama crocieristico internazionale. La gestione operativa del Piano di Sicurezza continuerà ad essere affidata alla società MDS sas, che opera per conto della Hugo Trumpy Srl e che già negli anni scorsi aveva curato l’organizzazione degli scali presso la banchina Angelo Pesante. Il Comune evidenzia come i rapporti con l’agenzia marittima genovese si siano sempre distinti per professionalità, competenza e puntualità, sia nella gestione della security portuale sia nell’attività di promozione e marketing del comparto crocieristico.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di proseguire nel percorso di valorizzazione del turismo crocieristico, considerato un importante volano economico non solo per Sanremo ma per tutto il comprensorio. Ogni approdo porta infatti in città centinaia di passeggeri e membri degli equipaggi, con ricadute positive per commercio, ristorazione, servizi turistici e attività del centro. Le crociere rappresentano infatti un segmento strategico per il territorio, capace di generare un significativo ritorno commerciale e di promuovere l’immagine della Riviera dei Fiori sui mercati internazionali del turismo di fascia alta.