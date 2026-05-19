Castellaro, bambini e nonne insieme per il laboratorio del pesto: tradizione e comunità protagoniste a scuola (foto)

Si è svolto nella giornata di martedì 19 maggio il laboratorio di preparazione del pesto ligure organizzato dalla scuola dell’infanzia e primaria di Castellaro, un’esperienza che ha coinvolto alunni, nonne del paese e maestre in un momento di incontro ricco di entusiasmo, tradizione e condivisione.



"Guidati dalle nonne e accompagnati dalle insegnanti - si spiega nel comunicato -, i bambini hanno potuto conoscere e sperimentare i gesti della tradizione ligure, preparando il pesto con ingredienti del territorio e riscoprendo il valore delle ricette tramandate nel tempo. Al termine dell’attività, ogni bambino ha portato a casa un piccolo barattolino di pesto da condividere e assaggiare in famiglia, come simbolo dell’esperienza vissuta insieme.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali, rafforzare il legame tra scuola e comunità e favorire lo scambio intergenerazionale attraverso attività concrete e partecipate. Un’esperienza semplice ma significativa, capace di trasformare la tradizione in occasione di apprendimento e crescita condivisa.

Un ringraziamento particolare va alle aziende del territorio che hanno gentilmente omaggiato l’olio e il basilico utilizzati durante il laboratorio, contribuendo alla riuscita dell’iniziativa e dimostrando vicinanza alla realtà scolastica locale.

La giornata ha inoltre messo in luce come anche le realtà scolastiche più piccole possano diventare luoghi preziosi di incontro, collaborazione e partecipazione, capaci di creare esperienze autentiche e significative per i bambini.

In contesti come questi emergono chiaramente le potenzialità delle piccole scuole: ambienti in cui relazioni, comunità e tradizioni diventano parte integrante del percorso educativo quotidiano".