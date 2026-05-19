Il vicesindaco di Elva Dario Falcone: "Digitalizzazione al servizio di turismo e accoglienza" [FOTO e VIDEO]

Il processo di digitalizzazione è di strategica importanza per ogni comune, in particolare per quelli montani o che puntano a migliorare la propria offerta di accoglienza turistica.

In questa ottica va letto il lavoro che sta svolgendo il Comune di Elva, perla della Valle Maira, che ha aderito con entusiasmo al progetto iGate di Tecno World Group. Connessione, servizio e valorizzazione le finalità che si mirano ad inseguire, per dare vita ad un territorio sempre più "smart".

Nello specifico, sul tetto dell'edificio che ospita il municipio è stata allestita una webcam 4K di ultima generazione — capace di offrire una visuale a 360° e monitorare il territorio in tempo reale. Uno strumento che consente il monitoraggio ambientale e può anche fornire preziose indicazioni in caso di emergenza per la stessa protezione civile.

A pochi passi dal Comune sorge poi l'isola digitale multiservizio i-Gate, un vero ufficio turistico digitale diffuso, sempre accessibile e interattivo. Grazie al pulsante “Press For Help”, il turista può attivare direttamente dall’isola digitale una chiamata con l’operatore dell’Ufficio Turistico dell’ATL del Cuneese, così da avere le indicazioni richieste in tempo reale e da una "voce umana".

Ce ne ha parlato il vicesindaco Dario Falcone, che abbiamo incontrato in borgata Serre, proprio presso l'isola digitale lì allestita (GUARDA IL VIDEO)

Per maggiori info:

https://tecnoworldgroup.it/contatti.php

info@tecnoworldgroup.it



Qui il LIVE STREAMING i-GATE in diretta

Live Streaming i-Gate: Webcam Panoramiche in Diretta dal Territorio | Paesaggi, Meteo e Smart City Experience