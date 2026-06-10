"Immaginate qualcosa di nuovo": a Sanremo nasce il Fondo Casa Pollicino per il futuro delle persone con disabilità

A Sanremo prende forma una nuova sfida di solidarietà e inclusione. Lunedì prossimo alle 19.45, presso la Club House del Campo Sportivo di Atletica e Rugby di Pian di Poma, l'Associazione Progetto Famiglia di Imperia presenterà ufficialmente il progetto "Fondo Casa Pollicino – Dopo di Noi", un'iniziativa che guarda al futuro delle persone con disabilità grave e gravissima e delle loro famiglie. L'incontro, aperto alla cittadinanza, alle istituzioni e al mondo del volontariato, sarà un'occasione di confronto e sensibilizzazione su un tema sempre più urgente: garantire continuità di vita, autonomia e qualità dell'esistenza alle persone con disabilità anche quando la famiglia non potrà più occuparsene direttamente.

Dopo trent'anni di impegno nell'accoglienza dei minori in stato di abbandono o semiabbandono, durante i quali la Casa Famiglia Pollicino ha accolto oltre 90 bambini e sostenuto più di 100 affidi familiari, l'associazione sceglie oggi di orientare la propria esperienza verso il delicato percorso del "Dopo di Noi". I numeri raccontano una realtà che non può essere ignorata. Secondo i dati della Regione Liguria, al 31 dicembre 2025 nella provincia di Imperia risultavano oltre 300 persone con disabilità inserite nella categoria "Misura Gravissimi", un dato particolarmente significativo in un territorio che conta meno di 210 mila abitanti. Da qui nasce il Fondo Casa Pollicino – Dopo di Noi, con l'obiettivo di reperire risorse economiche, donazioni e lasciti testamentari per sostenere progetti dedicati alla disabilità infantile e adulta, favorendo percorsi di autonomia, inclusione e miglioramento della qualità della vita.

Il titolo scelto per la serata, "Immaginate qualcosa di nuovo", racchiude la filosofia dell'iniziativa. "Immaginate qualcosa di nuovo rappresenta il cuore del progetto: un invito a cambiare prospettiva e a superare l'idea che l'ingresso in struttura sia l'unica possibilità per le persone con disabilità", spiegano i promotori. L'obiettivo è infatti quello di promuovere modelli innovativi di vita condivisa e inclusiva, capaci di offrire sicurezza e sostegno senza rinunciare alla dignità, alle relazioni e alla piena partecipazione alla vita della comunità. Nel corso della serata, accompagnata da un apericena conviviale, verranno illustrati gli obiettivi del Fondo, i bisogni emergenti del territorio e le diverse modalità attraverso cui cittadini, imprese e associazioni potranno contribuire, attraverso sostegno economico, volontariato e partecipazione attiva.

L'appuntamento è fissato presso la Club House del Campo Sportivo di Atletica e Rugby, in via Grande Torino, zona Pian di Poma a Sanremo. L'offerta minima per l'apericena è di 10 euro. La prenotazione è gradita via e-mail all'indirizzo apfimperia@gmail.com oppure tramite WhatsApp o telefono al numero 347 1658262 (Nazzareno). Una serata che vuole trasformarsi in un impegno condiviso, per costruire insieme un futuro più umano, inclusivo e dignitoso, nel quale nessuna persona con disabilità venga lasciata sola davanti alle incertezze del domani.