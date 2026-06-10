Mercatutto della scuola Dani Scaini, la solidarietà dei bambini e delle famiglie realizza il sogno di una stanza sensoriale

Grande successo per il “Mercatutto” organizzato dalla scuola primaria Dani Scaini, un’iniziativa che ha unito creatività, impegno e solidarietà con un obiettivo importante: raccogliere fondi per la realizzazione di una stanza relax e sensoriale all’interno del plesso scolastico. Gli alunni, guidati con passione dalle proprie insegnanti, si sono dedicati alla realizzazione di piccoli manufatti artistici creati appositamente per il progetto, che hanno poi proposto al pubblico con grande entusiasmo e spirito altruistico.

“Un’esperienza che ha permesso ai bambini di mettere in campo creatività, collaborazione e sensibilità verso il bene comune” è il messaggio che emerge da una giornata che ha visto una partecipazione significativa della comunità scolastica. Fondamentale il contributo delle famiglie che, con la sensibilità e la generosità che le contraddistinguono, hanno aderito con convinzione all’iniziativa, trasformando un progetto fortemente voluto dalla scuola in una realtà concreta e in continua evoluzione.

Nei prossimi mesi i responsabili dell’iniziativa provvederanno all’allestimento dello spazio innovativo all’interno della scuola primaria Scaini, dotandolo di strumenti e sussidi pensati per favorire il relax, l’inclusione e il corretto sviluppo delle competenze non cognitive dei bambini.