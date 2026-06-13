Sanremo, gli studenti del Cassini in viaggio nella memoria: la 4ª A a Roma sulle tracce della storia Giuliano‑Dalmata (foto)

All’interno del progetto "La Storia dimenticata” nei giorni 8-9-10 giugno la classe 4 A del liceo Cassini di Sanremo ha vissuto con le professoresse Federica Scacchi e Maria Musella una giornata all'insegna della storia e della memoria. Gli studenti della 4 A infatti si sono recati a Roma per visitare il quartiere Giuliano-Dalmata, luogo simbolo dell'accoglienza degli italiani costretti a lasciare l'Istria, Fiume e la Dalmazia nel secondo dopoguerra.



La visita è iniziata presso la chiesa del quartiere, punto di riferimento spirituale e culturale per la comunità degli esuli. Proprio in questo luogo gli studenti hanno potuto conoscere le origini del quartiere e il significato che esso ha avuto per migliaia di famiglie che, dopo aver abbandonato le proprie terre, hanno cercato di ricostruire una nuova vita nella capitale. Molto interessante è stata anche la visita all'archivio dell'Associazione Fiumana, dove sono conservati documenti, fotografie, testimonianze e materiali che raccontano la storia delle comunità giuliano-dalmate, che ha offerto ai giovani studenti l'opportunità di approfondire una pagina importante della storia italiana attraverso fonti dirette e racconti tramandati nel tempo. Il momento più significativo della giornata è stato l'incontro con alcuni esuli, che hanno condiviso con i ragazzi le proprie esperienze personali. Attraverso i loro racconti, gli studenti hanno ascoltato testimonianze di vita vissuta, segnate dall'abbandono della propria terra natale, dalle difficoltà dell'esodo e dalla volontà di preservare la propria identità culturale.



La giornata si è conclusa poi presso il “Vittoriano” (VIVE) che ospita un’importante mostra conosciuta come MEDIF (mostra esuli dalmati istriani e friulani) attraverso la quale gli studenti hanno potuto concludere il loro percorso di conoscenza di una pagina poco nota, se non ignota ai più, della nostra storia. L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di crescita culturale e civile per gli alunni della 4ª A, che hanno potuto confrontarsi direttamente con i protagonisti di una vicenda storica spesso poco conosciuta. Un'esperienza intensa e coinvolgente che ha permesso di trasformare lo studio della storia in un incontro concreto con la memoria e con le persone che ne sono state protagoniste. Si ringrazia la Comunità giuliano-dalmata di Roma, i testimoni incontrati, il Dott. Marino Micich ed in particolare la Prof.ssa Donatella Schurzel che ha organizzato con grande attenzione e professionalità l’intero percorso pensato per gli studenti.