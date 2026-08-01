Parcheggi a pagamento a Vallecrosia al Mare, Confesercenti propone di aumentare gli abbonamenti e introdurre la prima ora gratuita

Non si chiude la vicenda parcheggi a pagamento a Vallecrosia al Mare. Ora che è partito il servizio di gestione privatizzato, la città sta bollendo. La preoccupazione iniziale di Confesercenti sulle possibili conseguenze negative sulla rete commerciale, sta purtroppo, ricevendo prime conferme.

Una delegazione ha di nuovo incontrato il sindaco Fabio Perri, un confronto aperto per migliorare il nuovo sistema di sosta. "Abbiamo registrato un'attenzione su questa pratica importante per la città e per una disponibilità puntuale offerta nei nostri confronti che ci permette di proseguire un dialogo costruttivo" - fa sapere Confesercenti - "Il responsabile cittadino di Confesercenti, Roberto Costato, nell’incontro ha affrontato nuovamente il dossier. Confesercenti ha chiesto ulteriori chiarimenti sullo stato di attuazione del nuovo sistema di sosta a pagamento, evidenziando le criticità emerse nella prima settimana di applicazione e raccogliendo le numerose segnalazioni provenienti dal territorio".

"Abbiamo chiesto le motivazioni che hanno portato all'inserimento di alcune aree a pagamento che, inizialmente, non risultavano previste nel contratto. Ci siamo, inoltre, soffermati sulla necessità di armonizzare il sistema di sosta e di pagamento delle aree comunali con quello degli abbonamenti previsti per le aree gestite dai privati" – dichiara Roberto Costato – "Oggi questa situazione genera confusione sia tra i residenti sia tra i turisti, che faticano a comprendere le corrette modalità di utilizzo dei parcheggi".

Tra le richieste avanzate anche il potenziamento delle aree di carico e scarico sul solettone lato sud, ritenute indispensabili per garantire un adeguato supporto alle attività commerciali, oltre alla necessità di rendere più chiaro e uniforme il sistema di pagamento dei parcheggi lungo la passeggiata a mare. Confesercenti ha, inoltre, ribadito l'importanza di aumentare il numero degli abbonamenti destinati ai residenti, operatori e turisti e di valutare l'introduzione della prima ora gratuita ("free pay"), così da favorire gli acquisti rapidi e sostenere concretamente il commercio cittadino.

"La disponibilità dimostrata dal sindaco Fabio Perri ci conforta e ci permette di proseguire un dialogo costruttivo tra il sistema economico e l'amministrazione comunale" – conclude Costato – "Un confronto che riteniamo fondamentale per correggere le criticità emerse e migliorare un progetto importante per la città, che nella sua fase iniziale ha incontrato diffuse perplessità tra cittadini e operatori".