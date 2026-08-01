Sanremo, lavagna interattiva per il nuovo centro di aiuto alla famiglia Spazio 099 (Foto)

Lavagna interattiva per il nuovo centro di aiuto alla famiglia Spazio 099 a Sanremo.

Venerdì 31 luglio le socie dello Zonta Club di Sanremo e dello Zonta Club di Ventimiglia e Bordighera hanno, infatti, fatto visita alla sede in via Roma e, in questa occasione, hanno lasciato una dedica sulla lavagna interattiva donata grazie ai fondi raccolti durante la cena evento al Grand Hotel del Mare organizzata dai Club Zonta.

"La visita è stata guidata dal dottor Borea che con entusiasmo ci ha mostrato i vari spazi dedicati alle attività e ai progetti che verranno sviluppati nel centro grazie all’impegno e alla generosità di chi metterà le sue competenze a disposizione del centro" - fanno sapere le socie dello Zonta Club di Sanremo e dello Zonta Club di Ventimiglia e Bordighera - "La visita si è conclusa con la promessa di collaborare ancora in futuro per far crescere questa realtà di incontro e aiuto alle famiglie e soprattutto si bambini".