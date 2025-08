Sanremo: dehors di piazza Bresca e piazza Sardi, oggi riunione tra i commercianti e l'Amministrazione in comune

Riunione propedeutica alla soluzione del problema legato ai dehors di piazza Bresca e piazza Sardi a Sanremo. Dopo la notizia, pubblicata nei giorni scorsi dal nostro giornale e relativa al regolamento comunale che, di fatto, consente ai locali di allargare del 50% gli spazi esterni per 180 euro l’anno, è anche emerso che la stragrande maggioranza degli esercizi non ha i requisiti per farlo.

Il tutto condito dal fatto che, molti residenti lamentano l’eccessivo allargamento di tavoli e sedie con, in taluni casi, l’impossibilità di raggiungere le proprie abitazioni. L’incontro, alla presenza del Sindaco Mager, degli Assessori Massimo Donzella e Lucia Artusi, degli uffici competenti, con il presidente di Confcommercio Andrea Di Baldassare ed il comandante della Municipale Fulvio Asconio, ha visto le parti al tavolo cercare una formula per ovviare alla situazione.

I commercianti, infatti, pur comprendendo di dover rispettare le normative e, in caso di inottemperanza pagare le sanzioni, hanno evidenziato come i mesi estivi siano fondamentali per poter incassare quel qualcosa in più che consente di vivere tutto l’anno e di pagare bollette e costi di gestione, sempre più elevati.

“Nessuno si è lamentato delle multe – conferma il presidente Di Baldassare - ma si vuole capire come poter fare per trovare delle soluzioni adatte a tutti ed un accordo su come sistemare tavoli e sedie”. Al tavolo di confronto si è registrato l’impegno di tutti gli esercenti per migliorare una situazione che, in alcune serate è diventata confusa.

“Siamo consapevoli di quanto accade – termina Di Baldassare - ma vogliamo lavorare insieme alle istituzioni per prendere l’impegno di un progetto, seguendo il regolamento, e presentarlo al comune. Con questo non vogliamo imporre più tavoli e sedie ma occupare quegli spazi già utilizzati adesso, rimanendo nelle norme previste”. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri.