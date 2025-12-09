Trasporti transfrontalieri: Scajola a Parigi chiede più sinergia Italia-Francia

"Servono più collaborazione e sinergia non solo sulle grandi tematiche, ma anche sui problemi quotidiani che interessano lavoratori e turisti. Siamo, infatti, ancora in attesa della ratifica da parte francese della convenzione per la gestione della ferrovia Ventimiglia-Breil-Cuneo senza la quale è impossibile pensare a un miglioramento e a uno sviluppo di una tratta dall'indiscutibile potenziale per tutti i territori coinvolti. Allo stesso modo non possiamo permetterci che un cambio orario di un treno francese metta in difficoltà centinaia di lavoratori italiani, come rischia di succedere a partire dal 15 dicembre con l'anticipo alle 7.42 del treno del mattino".



Si esprime così l'assessore regionale ai Trasporti e ai Rapporti con i lavoratori frontalieri Marco Scajola che oggi, in rappresentanza della Regione Liguria, ha partecipato a un importante incontro, in occasione del quarto anniversario del Trattato del Quirinale, all’Assemblée nationale di Parigi.

Durante l’evento, organizzato dal groupe d’amitié France – Italie, sono stati affrontati numerosi temi di rilevanza strategica per le relazioni bilaterali tra Italia e Francia, con un focus particolare sui trasporti internazionali e sui collegamenti transfrontalieri, che negli ultimi mesi hanno registrato importanti progressi grazie anche alla sempre maggiore collaborazione locale tra Regione Liguria e Région Sud.



"Ho partecipato a questa riunione per portare all'attenzione alcune delle tematiche che interessano la Liguria, confrontandomi anche con l'ambasciatrice italiana in Francia Emanuela D’Alessandro- prosegue Scajola -. Troppe volte, soprattutto in materie fondamentali come trasporti e mobilità, persistono ancora difficoltà tecniche e burocratiche tra i due Paesi, mentre dovrebbe essere molto più semplice lavorare insieme nell'interesse dei cittadini. In questi mesi stiamo facendo molto per migliorare i collegamenti del nostro territorio con la Francia attraverso i progetti Alcotra, ma anche con opere infrastrutturali storiche e attese per anni come l'adeguamento ferroviario della stazione di Ventimiglia. Come Regione Liguria vogliamo poi implementare il collegamento turistico Roma-Marsiglia, ma per farlo serve la massima disponibilità da parte francese. Attenzione che è indispensabile anche nelle cose, almeno all'apparenza, più semplici come la gestione degli orari ferroviari. Ancora recentemente ho personalmente scritto ai rappresentanti di SNCF affinché il treno del mattino, oggi alle 7.47, non fosse anticipato di cinque minuti, come paventato, mettendo in difficoltà tanti pendolari italiani. Il rapporto Italia-Francia, grazie al trattato che oggi celebriamo, ha fatto passi avanti significativi negli ultimi anni, ma non possiamo e dobbiamo bloccarci sulle pratiche quotidiane di immediato interesse per i cittadini".



All’appuntamento hanno preso parte: la suddetta ambasciatrice italiana in Francia Emanuela D’Alessandro, europarlamentari e parlamentari italiani e francesi e i rappresentanti delle Camere di commercio italiane di Lione, Marsiglia e Nizza.

