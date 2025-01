I problemi e il futuro di Ventimiglia: il Sindaco Flavio Di Muro su rimpasto in Giunta e sul futuro della città di confine (Video)

"L'Aurelia bis? Sono stati compiuti notevoli passi in avanti. Dall'Anas ho appena ricevuto assicurazioni sul progetto di fattibilità: sarà pronto entro fine marzo. Verrà poi sottoposto, per la validazione tecnica, al Consiglio superiore dei Lavori pubblici. Si tratta di un'opera fondamentale, del valore di 218 milioni di euro: penso che per l'inizio del 2027 possa avvenire l'affidamento dei lavori". Così Flavio Di Muro, sindaco di Ventimiglia, sul piano per la tangenziale destinata a decongestionare il traffico, con la previsione del primo tratto fra la città di confine e Camporosso. Nello spazio settimanale de "L'intervista" ha toccato molti punti, compresi i motivi che l'hanno costretto al rimpasto di deleghe in giunta: "Nessuna crisi. Siamo una coalizione con sfumature e sensibilità diverse, ma l'alleanza non è mai stata messa in discussione. Tanto che in Consiglio abbiamo sempre votato compatti, mentre è la minoranza ad essere frammentata, per storie politiche diverse".

Tornando alle grandi opere, ecco l'idea di "una strada alternativa al cavalcavia, dal casello autostradale i cui lavori di ampliamento e di raccordo termineranno ad aprile, e si avrà anche a disposizione un parcheggio d'interscambio utile ai frontalieri, fino al collegamento con il centro attraverso l'area di Peglia". Ma servono corposi finanziamenti, reperibili chissà dove e quando. Di Muro ammette che il parco Roja rappresenta la sfida più grande, mentre per la ricostruzione della passerella Squarciafichi chiederà il sostegno finanziario della Regione e di altri canali pubblici, confermando che a breve si procederà alla demolizione del moncone rimasto dopo i disastri compiuti dalla tempesta Alex del 2020.

E ancora: dall'ambizioso piano d'iniziativa privata per il waterfront e un campus internazionale alle prospettive turistiche, culturali e commerciali, fino al capitolo migranti e ai grandi eventi. "Porte aperte a qualsiasi imprenditore voglia investire nella nostra città - sottolinea - Briatore? Lo sento ancora, d'altronde risiede a breve distanza, nel Principato di Monaco. Aspettiamo il nuovo imprenditore che subentrerà al Twiga". E, infine, la sua visione di Ventimiglia proiettata nel futuro: "Ha una posizione geografica peculiare e dall'essere una città di confine deve passare ad assumere le caratteristiche di una città internazionale. Per farlo serve un piano strategico del turismo: lo stiamo portando avanti".