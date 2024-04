Elezioni Ospedaletti, Valentina Lugarà è la candidata sindaco per “Insieme”

Dai banchi dell'opposizione alla corsa per la poltrona di sindaco. Valentina Lugarà scende in campo con la lista “Ospedaletti Insieme”, presentata oggi alla “Piccola” con il primo evento pubblico della squadra che la sosterrà alle elezioni dei prossimi 8 e 9 giugno.

Come ha spiegato la stessa Lugarà, il progetto nasce proprio dall'esperienza maturata nei cinque anni di lavoro all'opposizione.

Hanno aderito: Paolo Blancardi, (commerciante), Maurizio Taggiasco (commerciante), Umberto Germinale (commerciante), Alessandro Goso (farmacista), Bernadette Pascolo (assistente tecnico e responsabile acquisti Ist. Alberghiero), Monica Regis (agente Immobiliare - Amministratore Condominiale), Fausto Venneri (imprenditore agricolo e giardiniere), Lucia Lombardi (pensionata prima impiegata presso azienda di Ospedaletti), Matteo Pra Gangi (lavoratore autonomo diplomato geometra), Neelma Canova (laureata in Giurisprudenza, consulente aziendale) e Danilo Barale (imprenditore).

“Vogliamo ringraziare fortemente i numerosi cittadini che quest’oggi hanno partecipato con entusiasmo all’evento di presentazione della lista “Ospedaletti Insieme” - ha detto la candidata sindaco Lugarà - la vostra partecipazione è il segno tangibile che c’è una grande voglia di cambiamento ma soprattutto la richiesta urgente di una giunta che metta al primo posto l’ascolto dei cittadini e la trasparenza amministrativa. I nostri candidati, persone competenti e con a cuore il bene di Ospedaletti, condividono questi principi e si faranno portavoce di questi valori anche nella futura amministrazione. Da oggi inizia un mese impegnativo, vi invitiamo a partecipare anche ai futuri incontri per conoscere meglio il nostro programma e soprattutto raccogliere le vostre necessità e i vostri suggerimenti, perché l’Ospedaletti del domani vogliamo costruirla insieme a voi”.

A breve la lista incontrerà i cittadini di Ospedaletti per presentare il programma e per raccogliere le loro istanze.