Mazzi ministro del Turismo, firma al Quirinale: fu sei volte direttore artistico di Sanremo

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, firmando su sua proposta il decreto di nomina di Gianmarco Mazzi a Ministro del Turismo. Subito dopo, il nuovo ministro ha prestato giuramento nelle mani del Capo dello Stato, alla presenza del Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, e del Consigliere militare, generale Gianni Candotti. Presenti anche la premier Meloni e il sottosegretario Alfredo Mantovano.

Figura di lungo corso nel mondo dello spettacolo e delle istituzioni, Mazzi è stato finora sottosegretario alla Cultura. Nel suo percorso professionale spicca soprattutto il legame con il Festival di Sanremo, di cui è stato direttore artistico per sei edizioni (2005, 2006, 2009, 2010, 2011 e 2012), contribuendo al rilancio della manifestazione negli anni Duemila .

Manager culturale e televisivo, nel corso della carriera ha collaborato con alcuni dei principali protagonisti della musica italiana e ha ricoperto incarichi di vertice anche all’Arena di Verona, prima dell’ingresso in politica con l’elezione alla Camera nel 2022.