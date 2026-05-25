Elezioni, Pietrabruna conferma Massimo Rosso sindaco: vittoria per 23 voti

Massimo Rosso si riconferma sindaco di Pietrabruna. La lista “Borghi Uniti” ha infatti ottenuto 135 voti, superando di 23 preferenze lo sfidante Giancarlo Giordano e la lista “Vivi Pietrabruna”, fermatasi a quota 112. Una sfida combattuta fino all’ultimo voto, come era stato previsto alla vigilia, che ha premiato la continuità amministrativa rappresentata dal sindaco uscente.

“Ringrazio i miei concittadini che mi hanno dato fiducia per altri cinque anni, premiando il lavoro svolto e permettendo la continuità”, dichiara Rosso dopo la proclamazione. Il primo cittadino ha poi rivolto un pensiero anche agli avversari politici: “All’opposizione e a Giordano faccio gli auguri di buon lavoro, auspicando che si lavori insieme, maggioranza e minoranza, per il bene del paese”.

Amaro ma costruttivo il commento dello sfidante Giancarlo Giordano, che sottolineaa il grande equilibrio emerso dalle urne: “Sapevo che si sarebbe vinto o perso per una manciata di voti. Saremo costruttivi nella misura in cui ci sarà permesso di farlo”.

Tra i candidati più votati della lista “Borghi Uniti” figurano Marco Repetto con 22 preferenze e Gaia Giordano con 21. Seguono Nicolò Giordano e Alberto Guasco con 12 voti, Pierbattista Belotti, Christian Di Curzio e Barbara Pirero con 11, Giovanna Papone con 6 e Alberto Fossati con 5 preferenze.

Nella lista “Vivi Pietrabruna” il maggior numero di preferenze è andato a Franca Ranise con 28 voti, seguita da Giovanni Roggero con 17 e Massimo Fossati con 15. Fulvia Amoretti ha ottenuto 9 preferenze, Anna Giordano 8, mentre Ivan Guasco e Alessandro Rossi hanno raccolto 5 voti ciascuno.

Grande soddisfazione nella comunità di Pietrabruna e delle sue frazioni Boscomare e Torre Paponi per la riconferma di Massimo Rosso alla carica di sindaco. I cittadini hanno premiato il lavoro svolto durante il primo mandato, rinnovando la fiducia all’amministrazione uscente con 135 voti contro i 112 ottenuti dalla lista avversaria: "Ringrazio sinceramente tutti i cittadini che hanno partecipato al voto e coloro che hanno rinnovato la loro fiducia nella nostra amministrazione – ha dichiarato il sindaco Massimo Rosso –. Questo risultato rappresenta per noi un motivo di orgoglio ma soprattutto una grande responsabilità. Continueremo a lavorare con serietà, ascolto e spirito di servizio per il bene di Pietrabruna, Boscomare e Torre Paponi».

Il sindaco Massimo Rosso ha inoltre rivolto un messaggio di stima al candidato della lista avversaria, Giancarlo Giordano, congratulandosi per il risultato ottenuto e per l’impegno dimostrato durante la campagna elettorale: «Il confronto democratico è un valore fondamentale per la nostra comunità – ha aggiunto il sindaco –. Auspico che possa esserci un’opposizione seria e costruttiva, capace di contribuire con proposte e spirito collaborativo nell’interesse esclusivo di Pietrabruna, Boscomare e Torre Paponi e dei loro cittadini». Un ringraziamento particolare è stato inoltre rivolto al senatore Gianni Berrino e agli assessori regionali Luca Lombardi, Alessandro Piana e Marco Scajola per la vicinanza, il sostegno e l’attenzione dimostrati verso il territorio e la comunità di Pietrabruna. L’amministrazione conferma il proprio impegno a rappresentare e valorizzare con pari attenzione il capoluogo e le frazioni di Boscomare e Torre Paponi, considerate parte integrante della comunità pietrabrunese.