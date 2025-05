No alla violenza sulle donne: in bicicletta da Ospedaletti ad Imperia insieme al centro provinciale antiviolenza (Foto e Video)

Da Ospedaletti ad Imperia in bicicletta, sulla ciclabile del Ponente per dire no alla violenza sulle donne. Alle 10, con in testa il Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, il suo vice Fulvio Fellegara, il collega di Ospedaletti Giacomo De Vai e il Consigliere sanremese Vittorio Toesca che si è occupato dell’organizzazione. La ‘biciclettata’ è stata organizzata in occasione della ‘Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne’ dal Centro Antiviolenza ISV, in collaborazione con i comuni di Sanremo, Ospedaletti, Imperia, Ventimiglia e con Amaie Energia, come un momento di sensibilizzazione e solidarietà contro la violenza di genere.

L’appuntamento è stato recuperato oggi dopo il rinvio per il maltempo in modo da ribadire ancora una volta l’impegno a costruire una società capace di tutelare le donne, attraverso un’efficace rete di solidarietà e sostegno. “Tutti insieme – hanno detto i partecipanti - dobbiamo lavorare per prevenire la violenza, ovvero combatterne le radici culturali e le cause. Sono fondamentali le strategie politiche finalizzate alla sensibilizzazione, all’educazione e alla formazione. Ringrazio il Centro Antiviolenza per l’impegno che, quotidianamente, dedica a questo fenomeno e tutti coloro che, a vario titolo, hanno lavorato alla realizzazione della passeggiata in bicicletta”.

Alla pedalata hanno aderito anche la Canottieri Sanremo e la Lega Navale di Sanremo, che si sono simbolicamente uniti all’iniziativa con un’uscita in mare, per dare un segnale forte che da terra e da mare unisce tutta la provincia in un unico messaggio, ovvero ‘Stop alla violenza sulle donne’. La passeggiata in bici, partita da Ospedaletti e con diversi punti di ristoro sulla ciclabile, è arrivata ad Imperia in zona Prino.

"Le donne che vengono al centro antiviolenza scoprono di essere vittime di violenza perché prima non ne avevano la piena consapevolezza. Se ne rendono conto dopo una serie di passaggi, durante i quali si riapproprino di quella che era la loro vita e capiscono che erano dipendenti da un ciclo di violenza, dove il loro maltrattante le dominava usando la razionalità e il potere per schiacciarle. L'uomo era una persona che non aveva cura delle loro emozioni e dei loro sentimenti e spesso le derideva per quello che provavano. Scoprono, alla fine, che ce l'avevano messa tutta e che non avevano proprio niente di sbagliato. C'è un'enorme differenza tra conflitto e violenza. Molto spesso la violenza viene legata a forme di conflittualità ma nel conflitto c'è sempre un interscambio e un ascolto mente nella violenza non c'è ascolto, c'è solo distruzione e annientamento" - dice Roberta Rota, psicologa e responsabile provinciale del Centro Antiviolenza ISV, che significa “Insieme Senza Violenza” ma anche “Imperia, Sanremo, Ventimiglia”, l'unico accreditato da Regione Liguria in provincia di Imperia.

L'intervista completa QUI. Nel corso della mattinata è stato evidenziato come le donne vittime di violenza possono rivolgersi, nella massima riservatezza e a titolo gratuito, al Centro Antiviolenza ISV (Imperia, Sanremo e Ventimiglia) chiamando il numero verde 800 186 060, oppure il numero governativo 1522, attivo 24 ore su 24.