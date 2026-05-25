Elezioni ammnistrative, Tullio Cha riconfermato sindaco di Aquila d’Arroscia: “Ora avanti con i lavori iniziati per il paese”

Per la terza volta consecutiva Tullio Cha è stato riconfermato sindaco di Aquila d'Arroscia. La sua lista “Uniti per Aquila” ha ottenuto, infatti, 76 voti, conquistando così la fiducia della maggioranza degli elettori del paese. Alle sue spalle si è classificato Massimo Ghersi, consigliere di maggioranza uscente, con 29 preferenze. Terzo Nicola Bavia, della lista “Insieme”, che ha raccolto una sola preferenza.

Grande soddisfazione da parte del primo cittadino riconfermato, che ha commentato il risultato elettorale sottolineando la volontà di proseguire il lavoro avviato negli ultimi anni. “Mi fa piacere essere stato rieletto con una maggioranza così ampia. Ora l’obiettivo è portare avanti tutti i lavori iniziati per il paese”, dichiara Cha.

Nel conteggio complessivo, inoltre, possono essere considerati vicini all’area amministrativa uscente anche i voti raccolti dalla lista di Massimo Ghersi, già consigliere di maggioranza nell’ultimo mandato amministrativo.