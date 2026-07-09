Vannacci accolto da star a Riva Ligure, poi un incursore si avvicina al palco: "Questa è piazza Matteotti, volevo ricordarle cos’è il vero antifascismo" (Foto e video)

Circa 350 persone in piazza Matteotti, applausi, richieste di fotografie e un’accoglienza da star per Roberto Vannacci. È iniziata da Riva Ligure la tre giorni del generale in Liguria, con la presentazione del libro “Il coraggio vince” nell’ambito della rassegna “Un mare di libri”, organizzata dal Comune.

Un appuntamento seguito da un pubblico numeroso ed eterogeneo, con la presenza anche di diversi giovani, arrivati in piazza ben prima dell’inizio dell’incontro. Al suo ingresso Vannacci è stato accolto dagli applausi dei presenti e si è fermato a salutare sostenitori e cittadini, concedendosi alle fotografie prima di raggiungere il palco.

La serata ha avuto però un breve momento di tensione pochi istanti prima dell’inizio della presentazione. Un cittadino si è avvicinato al palco e ha preso la parola rivolgendosi direttamente al generale, richiamando il nome della piazza scelta per ospitare l’incontro e il suo valore simbolico. "Volevo solo informarla che la piazza è dedicata a Giacomo Matteotti, volevo solo ricordarle cos’è il vero antifascismo", ha detto l’uomo.

Le sue parole sono state accompagnate dai fischi di una parte del pubblico. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno allontanato il cittadino dall’area del palco, consentendo alla serata di proseguire regolarmente.

Vannacci ha risposto pochi istanti dopo, senza alimentare ulteriormente il confronto. "Bene, grazie, ci ha ricordato il nome di questa piazza e lo ringraziamo. Io ringrazio tutti gli intervenuti, ma voglio esprimere veramente un ringraziamento al sindaco Giuffra e al vicesindaco Benza di questa città".

Archiviato l’episodio, l’incontro è entrato nel vivo con la presentazione de “Il coraggio vince”, il volume che il generale aveva già portato nel Ponente ligure nel febbraio 2025, quando era stato ospite dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo durante la settimana del Festival, e moderato dal direttore de La Riviera, Andrea Moggio.

Questa volta, però, il contesto politico è profondamente cambiato. Vannacci arriva in Riviera da leader di Futuro Nazionale, il partito nato dopo l’addio alla Lega e accreditato del 6% nell’ultima rilevazione Swg. La tappa di Riva Ligure rappresenta quindi anche il primo banco di prova della tre giorni ligure organizzata per consolidare la presenza del nuovo soggetto politico sul territorio.

Durante l’incontro il generale ha affrontato i temi contenuti nel libro, alternandoli alle questioni dell’attualità politica e al racconto del proprio percorso personale. La serata ha rappresentato il primo appuntamento di un programma che proseguirà domani tra Sanremo e Imperia.

In mattinata Vannacci sarà impegnato in una pedalata lungo la pista ciclabile del Ponente, con partenza da Sanremo, seguita da una prova di nuoto e da una conferenza stampa. Nel tardo pomeriggio si sposterà a Imperia per un incontro aperto al pubblico e una successiva cena con iscritti e sostenitori di Futuro Nazionale. La visita si concluderà sabato a Genova con il comizio in programma alle 18 in piazza Cesarea.