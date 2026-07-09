Festa dell’Unità a Bussana, incontro sul caso Nessy Guerra con la parlamentare Valentina Ghio e la legale Agata Armanetti

La Festa dell’Unità di Bussana, a Sanremo, ospiterà venerdì 10 luglio un incontro pubblico dedicato al caso di Nessy Guerra, cittadina italiana coinvolta in un procedimento giudiziario in Egitto insieme alla sua bambina. L'iniziativa, promossa dalla Conferenza delle Donne Democratiche, intende approfondire una vicenda che richiama temi legati ai diritti, alla giustizia e alla tutela dei cittadini italiani all'estero, con particolare attenzione alla condizione delle donne.

L'appuntamento è in programma alle 19 in Piazza Chiappe e si propone come un momento di informazione e confronto aperto su una vicenda che coinvolge il diritto internazionale e il ruolo delle istituzioni italiane nella tutela dei propri cittadini fuori dai confini nazionali.

Al dibattito interverranno Agata Armanetti, legale di Nessy Guerra, e Valentina Ghio, parlamentare del Partito Democratico. A moderare l'incontro sarà Vittorio Toesca, consigliere comunale di Sanremo. È previsto inoltre un collegamento diretto con Nessy Guerra.

Al termine dell'incontro la Festa dell’Unità proseguirà con la cena, che proporrà un menù speciale con un primo piatto a base di pesce e merluzzo in umido, accanto ai piatti tradizionali come capra e fagioli, rostelle, frittura di pesce, ravioli e altre specialità. La serata si concluderà con la musica dal vivo dell'Orchestra "Ornella Group", con uno spazio dedicato agli appassionati del ballo liscio.