Sanremo, Nova Matutia replica al Comitato Polo Nord: “Nessun grattacielo, il progetto riqualifica il quartiere”

“Nei giorni scorsi è apparso un comunicato di un Comitato Vicolo Funivia-Polo Nord che paventa l'edificazione di un nuovo immobile in quel quartiere, definito addirittura un 'grattacielo'. Il comunicato è una errata rappresentazione della realtà e tradisce, perfino nel suo stesso testo, il vero spauracchio dei promotori; citiamo: il ‘deprezzamento degli immobili circostanti’.” Interviene in questo modo ‘Nova Matutia’ che sostiene l’intervento, in risposta al comitato ‘Polo Nord’, che invece lo osteggia.

“Ora, questo nuovo edificio – prosegue ‘Nova Matutia’ - che in primo luogo non è certo un grattacielo perché di dieci piani, non molti di più dei 6-7 piani tipici dei condomini della zona e uguale in altezza a tanti altri palazzi sanremesi, ha in realtà un grande pregio: sostituirà alcuni immobili degradati (tra cui una vecchia falegnameria abbandonata da decenni, rifugio di topi e di clochard) e gli abitanti delle palazzine che saranno demolite per ricostruire una casa più salubre e bella, sono ben contenti di lasciare le vecchie case per quella nuova. Ed è vero che, mentre i diretti interessati ne sono entusiasti, i vicini che resteranno invece nelle loro vecchie abitazioni potranno soffrire il confronto: da qui la loro paura di un deprezzamento delle loro proprietà. Ma si tratta di un timore miope e mal fondato, poiché il risultato finale sarà precisamente l'opposto. Peraltro l'interesse pubblico, che è primariamente la riqualificazione di una zona degradata, non si misura certo dall'aumento (assai probabile) o diminuzione dei prezzi degli immobili circostanti. Si misura invece sulla base del fatto che, appunto, verrà eliminata una sacca di grave incuria e, in cambio, si avranno nuove aree verdi in superficie e, al di sotto, numerosi parcheggi pubblici e privati”.

“Gli immobili attualmente esistenti sono datati – va avanti - in mediocre stato di conservazione e del tutto privi di accorgimenti antisismici, di attenzione alle problematiche del risparmio energetico e di moderni impianti tecnologici. La nuova costruzione, per contro, sarà antisismica, realizzata con le migliori tipologie costruttive dello stato dell’arte ed esteticamente molto più gradevole. Tra l'altro, il suo orientamento tangente e non parallelo alla strada pubblica sarà in grado di elidere sostanzialmente il temuto effetto di privazione di luce e veduta. Tra le gravi imprecisioni del comunicato, leggiamo il riferimento ad inesistenti rischi idrogeologici. Addirittura, vi si parla di un 'piccolo torrente' sotto il vicolo Funivia che, in realtà, nemmeno esiste. Inoltre è ovvio che un progetto deve tener conto di ogni profilo geologico e strutturale del luogo e possiamo sul punto rassicurare che le indagini preliminari svolte da un importante e affermato studio tecnico, che ha realizzato importanti edifici e strutture in tutto il Nord Italia, non hanno evidenziato particolari problemi. Quanto alla viabilità, essa non potrà che esserne migliorata rispetto alla soluzione attuale, già solo per il fatto che gli attuali abitanti degli immobili interessati, che non hanno nessun posto auto, usufruiranno invece dei nuovi parcheggi, così togliendo i loro veicoli dalla sosta sulla strada pubblica. Corso Inglesi non verrà mai chiuso al traffico, nemmeno nel corso dei lavori; ed alla fine, tutte le automobili in ingresso nell'edificio entreranno da via Caduti del Lavoro, senza interessare il corso degli Inglesi”.

“Infine – termina Nova Matutia - è opportuno aggiungere che, tra gli oneri di urbanizzazione, è stata proposta la costruzione di un ascensore pubblico che da piazza Eroi salga al livello della vecchia stazione funiviaria, così da migliorare la qualità della vita di tutti i residenti di quella zona del Polo Nord. Il che, unitamente alla realizzazione di un giardino prospiciente la vecchia stazione della funivia (oggi asilo infantile) e al rifacimento di numerosi servizi urbani (condutture, sottostazione elettrica, nuova pavimentazione ed illuminazione a led), è in grado di rendere alla zona un'appetibilità ed un'estetica oggi crudamente mancanti”.