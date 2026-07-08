Perdite d'acqua irrisolte tra Cipressa e Costarainera, il Consorzio Irriguo accusa: "Sprechi da oltre due anni"

Il Consorzio Irriguo dei Comuni di Cipressa e Costarainera torna a denunciare la presenza di perdite di acqua potabile lungo la rete idrica gestita da Rivieracqua S.c.p.A., segnalando una situazione che, secondo quanto riferito, si protrae ormai da oltre due anni senza che siano stati effettuati interventi risolutivi. Attraverso un comunicato, il Consorzio richiama l'attenzione dell'opinione pubblica sul continuo spreco di una risorsa essenziale, evidenziando come le prime richieste di intervento risalgano al 2024 e siano state seguite, nel tempo, da ulteriori solleciti e comunicazioni formali.

Secondo il Consorzio, le perdite interessano alcune condotte presenti nei territori comunali di Cipressa e Costarainera, provocando una costante dispersione di acqua potabile. "Da oltre due anni il Consorzio denuncia perdite lungo le condotte idriche presenti nei territori dei Comuni di Cipressa e Costarainera, con una continua dispersione di ingenti quantitativi d'acqua", si legge nella nota. L'ente sottolinea inoltre come, nonostante i sopralluoghi richiesti e le ripetute segnalazioni, non siano ancora stati eseguiti lavori in grado di eliminare definitivamente il problema.

Per il Consorzio la vicenda assume un peso ancora maggiore in un periodo in cui il risparmio idrico rappresenta una priorità. Mentre ai cittadini vengono richiesti comportamenti responsabili per limitare i consumi, prosegue il comunicato, appare difficile comprendere come possano continuare a verificarsi perdite così consistenti senza una soluzione definitiva. Una situazione che, viene evidenziato, alimenta crescente preoccupazione tra i residenti e, in particolare, tra i soci del Consorzio, che da tempo seguono l'evolversi della vicenda.

Nel documento viene quindi rivolto un appello a Rivieracqua affinché chiarisca le motivazioni dei ritardi accumulati e renda noti i tempi previsti per gli interventi. Il Consorzio auspica infatti che "la società Rivieracqua fornisca chiarimenti sulle ragioni che hanno determinato tali ritardi e comunichi con la massima trasparenza tempi certi per l'esecuzione degli interventi necessari alla riparazione delle tubazioni interessate".

Nella parte conclusiva della nota viene infine evidenziato anche un ulteriore aspetto della vicenda. Secondo il Consorzio Irriguo, infatti, oltre al danno ambientale e sociale causato dalla dispersione di acqua potabile, permane anche un danno economico nei confronti dell'ente, che continua a garantire il servizio di vettoriamento dell'acqua a favore di Rivieracqua, sostenendo che il relativo servizio non sarebbe stato remunerato. Da qui la richiesta che alle numerose segnalazioni già inoltrate seguano finalmente interventi concreti per porre fine a una situazione che, secondo il Consorzio, si trascina ormai da troppo tempo.