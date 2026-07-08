Nuove Guide Ambientali Escursionistiche e Accompagnatori Turistici: in Liguria abilitate 47 nuove figure professionali

La Liguria continua a investire sulla qualità dell'accoglienza e sulla valorizzazione delle professioni turistiche attraverso la formazione.

Si sono conclusi i quattro corsi di formazione regionale che hanno portato all'abilitazione di 47 nuove figure professionali: 30 nuove Guide Ambientali Escursionistiche, che portano il totale regionale a 245, e 17 nuovi Accompagnatori Turistici.

Si tratta di professionisti qualificati che rappresentano un punto di riferimento per la promozione del territorio, diventando autentici narratori della biodiversità, delle tradizioni e dell'identità ligure. Figure considerate fondamentali per sostenere lo sviluppo del turismo outdoor e offrire ai visitatori un'accoglienza sempre più competente e qualificata.

I neo-abilitati possono già richiedere l'iscrizione agli elenchi regionali e il rilascio del tesserino professionale attraverso lo sportello online dedicato. È inoltre possibile consultare gli elenchi suddivisi per categoria oppure richiedere assistenza scrivendo all'indirizzo e-mail: professionituristiche@regione.liguria.it.

Per avere maggiori informazioni consultare il seguente Link:

https://www.regione.liguria.it/homepage-turismo/cosa-cerchi/professioni-turistiche.html

"La Liguria continua a investire sulla qualità dell'accoglienza", sottolinea Angelo Vaccarezza, che rivolge inoltre "un plauso al vicepresidente Simona Ferro e all'assessore Luca Lombardi per l'impegno costante nel potenziare la formazione e l'occupazione nel nostro settore turistico".

