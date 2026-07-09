Francia-Marocco accende la notte di Sanremo: la città si prepara ai possibili festeggiamenti, controlli nei punti sensibili

Francia-Marocco non sarà soltanto il primo quarto di finale del Mondiale 2026. A Sanremo la partita in programma questa sera alle 22 sarà inevitabilmente un appuntamento seguito con particolare attenzione anche fuori dal campo, soprattutto per quanto potrebbe accadere nelle strade cittadine al termine dei novanta minuti.

Nessun allarme e nessun piano straordinario di sicurezza, ma una presenza della Polizia locale e delle altre forze dell'ordine nei punti più sensibili della città per accompagnare una serata di festa ed evitare eventuali eccessi. Il Comando ha tenuto conto dell'appuntamento sportivo nell'organizzazione dei servizi, anche alla luce di quanto avvenuto sabato scorso dopo la vittoria del Marocco contro il Canada negli ottavi di finale.

Al termine della partita, infatti, diversi componenti della numerosa comunità marocchina presente a Sanremo si erano ritrovati nelle vie del centro per celebrare il passaggio del turno della propria nazionale. Bandiere, caroselli e festeggiamenti avevano infatti accompagnato una qualificazione storica.

Questa sera lo scenario potrebbe ripetersi, indipendentemente dal risultato. Da una parte il Marocco, sostenuto da una comunità radicata e numericamente importante in città; dall'altra la Francia, distante soltanto pochi chilometri dal confine e rappresentata in questo periodo dell'anno anche dai numerosi turisti e proprietari di seconde case che trascorrono le vacanze in Riviera.

Una combinazione che rende Francia-Marocco una partita diversa dalle altre anche per Sanremo: chiaramente la possibilità che al termine dell'incontro un numero significativo di persone possa riversarsi contemporaneamente nelle strade, soprattutto nelle zone centrali, è concreta e andrà in parte gestita.

Gli agenti della Polizia locale saranno quindi presenti sul territorio con particolare attenzione ai punti maggiormente interessati da eventuali festeggiamenti e caroselli. L'obiettivo sarà principalmente quello di garantire la sicurezza della circolazione, evitare situazioni di pericolo e contenere possibili eccessi, lasciando spazio alla dimensione sportiva e di festa della serata.

La partita inizierà alle 22 e metterà in palio un posto nelle semifinali del Mondiale. La Francia arriva all'appuntamento dopo aver eliminato il Paraguay, mentre il Marocco ha superato nettamente il Canada. La vincente affronterà una tra Spagna e Belgio.