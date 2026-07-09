Tari, a Imperia torna il fondo per sostenere le famiglie in difficoltà: stanziati 260mila euro

La Giunta comunale ha approvato lo stanziamento del fondo di 260.000 euro destinato al ristoro delle spese per il pagamento della Tari (la tassa sui rifiuti).

La misura si rivolge specificamente ai contribuenti che versano in condizioni economiche di comprovata difficoltà.

Il provvedimento non si limiterà all’anno in corso: il ristoro delle spese per il pagamento della Tari a favore dei nuclei familiari fragili resterà infatti attivo anche per le annualità successive, fino al completo esaurimento delle risorse stanziate.

“Questo fondo – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – ci permetterà di dare un sostegno tangibile alle famiglie che si trovano in condizioni economico-sociali complesse, per le quali i nostri Servizi Sociali hanno riscontrato oggettive problematiche nell'adempiere al pagamento della tari. Il nostro obiettivo è non lasciare indietro nessuno, garantendo risposte rapide e concrete a chi ne ha più bisogno”.

Nelle prossime settimane verrà pubblicato il bando in cui saranno specificati tutti i criteri di accesso e le modalità per presentare la domanda di contributo.