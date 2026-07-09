Cassonetti dei rifiuti, al via il lavaggio straordinario: interventi in tutta la città contro odori e degrado

Con l'arrivo delle temperature più elevate e il conseguente aumento dei problemi legati ai cattivi odori, sono partiti in questi giorni gli interventi straordinari di lavaggio e sanificazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti presenti sul territorio comunale. L'operazione, richiesta dall'assessore all'Igiene Urbana Domenico Calimera alla ditta appaltatrice Tecknoservice, interesserà progressivamente le principali postazioni di raccolta della città e proseguirà fino alla prossima settimana. L'obiettivo è quello di migliorare le condizioni igienico-sanitarie degli spazi pubblici, riducendo al tempo stesso i disagi per residenti e attività commerciali durante il periodo estivo.

L'intervento si inserisce nel quadro delle attività dedicate alla cura e al mantenimento del decoro urbano, particolarmente importanti nei mesi più caldi dell'anno quando l'accumulo dei rifiuti e le alte temperature possono favorire la formazione di cattivi odori e situazioni di degrado. Il lavaggio dei contenitori viene effettuato attraverso l'utilizzo di attrezzature e prodotti specifici, studiati per garantire una pulizia approfondita e una corretta sanificazione delle superfici, contribuendo così a rendere più gradevole e salubre l'ambiente urbano.

Sull'iniziativa è intervenuto l'assessore Calimera, che ha evidenziato l'importanza dell'operazione soprattutto in questa fase della stagione estiva. "Abbiamo chiesto a Tecknoservice di avviare questo intervento straordinario perché, con le temperature elevate di queste settimane, la pulizia dei cassonetti diventa ancora più importante per garantire igiene, decoro e una migliore qualità della vita ai cittadini – dichiara l'assessore all'Igiene Urbana Domenico Calimera –. Si tratta di un'attività che utilizza attrezzature e prodotti specifici per sanificare i contenitori e ridurre sensibilmente i cattivi odori. Continueremo a lavorare per mantenere la città più pulita."

L'amministrazione comunale punta quindi a rafforzare le azioni dedicate alla gestione dei rifiuti e alla pulizia degli spazi pubblici, con particolare attenzione alle criticità che possono emergere durante i mesi estivi. Il ciclo di interventi in corso rappresenta un'azione concreta per migliorare il servizio e garantire ai cittadini un ambiente più ordinato, pulito e decoroso, in linea con gli obiettivi fissati dall'assessorato all'Igiene Urbana.