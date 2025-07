Sanremo: prima riunione tra Comune e Rai, intanto palazzo Bellevue si affida ad uno studio legale per la fase negoziale

Sono iniziati questa mattina i primi colloqui tra Comune di Sanremo e la Rai per la negoziazione relativa all’affidamento dell’organizzazione del Festival del prossimo anno, ma anche del 2027 e 2028 con possibile allungamento di altri tre anni.

La fase negoziale è iniziata dopo la presentazione della manifestazione di interesse, alla quale ha partecipato solo la tv di Stato. Si svolge in un momento sicuramente particolare, viste le diverse invettive arrivate negli ultimi giorni da Roma e le classiche voci di corridoio che vorrebbero la kermesse canora fuori da Sanremo, condita anche dalle proteste dei discografici.

In un clima comunque ‘freddo’, il comune matuziano ha deciso di affidare agli avvocati Harald Bonura e Giuliano Fonderico dello Studio Legale ‘Bonura Fonderico’ di Roma, l’incarico professionale per attività di supporto al ‘Responsabile del Procedimento’ nella fase negoziale per la procedura di individuazione del partner per l’organizzazione e la trasmissione in chiaro del Festival della Canzone Italiana.

Palazzo Bellevue ha preso questa decisione, anche per accelerare i tempi della fase negoziale, in modo da garantire la tempestiva programmazione delle attività del prossimo Festival ed evitare qualunque soluzione di continuità, ma anche danni per il territorio, l’economia locale e per gli interessi pubblici coinvolti.

Visto che la concessione dell’uso in esclusiva alla Rai del marchio ‘Festival della Canzone Italiana’ è già stata oggetto di ricorsi di fronte alla Giustizia amministrativa, ha deciso di affidarsi ad uno studio legale con esperienza del settore, impegnando la somma complessiva di 25mila euro. Ovviamente ci si augura che, fin da oggi con il primo incontro tra le parti, possano già vedersi le prime schiarite, che possano portare ad una fattiva collaborazione tra Sanremo e la Rai, sia per l’edizione 2026 del Festival che per le prossime.

E’ sicuramente l’auspicio di tutti, visto che Sanremo e Rai hanno dimostrato di essere una coppia quasi perfetta per la kermesse canora e che la collaborazione tra le due parti ha sempre portato lustro e guadagni ad entrambe.