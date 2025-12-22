Bilancio e programmazione, il Consiglio comunale di Sanremo definisce le priorità per il triennio

Si è svolta lunedì 22 dicembre a Palazzo Bellevue una seduta centrale del Consiglio comunale di Sanremo, dedicata all’esame del Documento unico di programmazione 2026-2028 e del bilancio di previsione triennale, entrambi già licenziati dalla Commissione finanze.

Ad aprire il consiglio è stata però una polemica intorno al risultato delle elezioni provinciali, in cui il sindaco di Sanremo Alessandro Mager è stato eletto tra i consiglieri: una discussione in cui è stata sottolineata dall'opposizione una spaccatura nella maggioranza, con la sottolienatura da parte del consigliere Daniele Ventimiglia di un possibile rimpasto in maggioranza.

Nel corso del dibattito è stato ribadito il ruolo strategico del turismo, con particolare riferimento al Festival di Sanremo: per il 2026 le entrate dalla convenzione Rai sono stimate in circa 6 milioni di euro, a cui si aggiunge una quota variabile sui diritti pubblicitari. Previste inoltre nuove iniziative collaterali e l’aumento del budget per manifestazioni e Ariston, insieme alla proposta di incremento dell’imposta di soggiorno.

Sul fronte del territorio sono state annunciate modifiche ai regolamenti edilizio e delle antenne, oltre alla prossima revisione del Puc. Dal Pnrr arriverà circa un milione di euro per la digitalizzazione dei servizi comunali, mentre proseguono le gare per scuole e nidi.

Attenzione anche a sociale, ambiente e sicurezza: confermata la gestione associata dei servizi sociali tra 14 Comuni, maggiori risorse per verde pubblico e manutenzione dei torrenti, e nuovi investimenti sulla videosorveglianza, con 100 mila euro aggiuntivi.

Il bilancio 2026 prevede entrate complessive per 153 milioni di euro, con Imu e Tari come principali voci, oltre agli introiti da Rai, sanzioni e parcheggi. Le uscite più rilevanti riguardano sociale, personale e debito, stimato in 27 milioni di euro ma in calo nei prossimi anni. Annunciati anche interventi strutturali sui marciapiedi cittadini e un aumento delle risorse per le manifestazioni, che salgono a 2,9 milioni di euro.

Al termine della seduta il Dup è stato approvato e il bilancio ha confermato l’impianto dell’amministrazione.