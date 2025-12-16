Dup di Sanremo 2026-2028, il punto in commissione Finanze: turismo, sicurezza e investimenti al centro del documento (Foto)

È entrato nel vivo in commissione Finanze il confronto sul Documento unico di programmazione (Dup) del Comune di Sanremo, un atto strategico che delinea le linee guida dell’azione amministrativa per il prossimo triennio. Ad aprire i lavori è stato il sindaco Alessandro Mager, che ha ricordato come il Dup sia "un documento corposo, suddiviso in due sezioni: quella strategica, con gli indirizzi programmatici, e quella operativa", sottolineando come l’analisi parta dal lavoro dei tecnici e degli uffici comunali.

Ampio spazio è stato dedicato al turismo, settore chiave per la città. La dottoressa Rita Cuffini ha illustrato le previsioni legate al Festival di Sanremo: nel 2026 l’entrata derivante dalla convenzione Rai è stimata in circa 6 milioni di euro, a cui si aggiunge una quota variabile pari all’1% dei diritti pubblicitari. "Si tratta di somme presuntive – ha spiegato – ma che consentono di programmare". Tra i progetti collegati al Festival spicca il Villaggio delle radio, evento destinato a essere ulteriormente valorizzato anche dal punto di vista delle entrate, attraverso il suolo pubblico e nuove opportunità da valutare con appositi bandi. Previsto inoltre l’aumento dell’imposta di soggiorno, proposta emersa dal tavolo del turismo. Sul fronte delle spese, l’incremento delle entrate comporta un budget più ampio per il calendario delle manifestazioni e una crescita della voce legata all’Ariston.

Per il settore territorio, Gianbattista Miceli ha parlato di una sostanziale continuità rispetto all’anno precedente, pur evidenziando la difficoltà di fare previsioni in ambito urbanistico. Tra le novità, le modifiche al regolamento edilizio e a quello sulle antenne, oltre alla prossima revisione del Puc che dovrebbe approdare in giunta nelle prossime settimane. Entro fine anno potrebbero inoltre partire i primi interventi di abbattimento delle opere abusive.

Sul fronte Pnrr, il dottor Fausto Galimberti ha annunciato investimenti per circa un milione di euro destinati alla digitalizzazione: dalla gestione di 400 postazioni alla modernizzazione dei centralini telefonici, fino all’implementazione dei servizi online per l’anagrafe. Per scuole e nidi sono in corso diverse gare per la gestione dei servizi, con un totale di 114 posti disponibili.

Simona Donati ha invece posto l’accento sull’ambito sociale, ricordando il nuovo assetto della convenzione che coinvolge 14 comuni, da Ospedaletti a Santo Stefano al Mare e l’entroterra, con l’obiettivo di sviluppare il territorio in modo omogeneo e garantire i livelli essenziali delle prestazioni previsti dallo Stato.

Per ambiente, demanio e patrimonio, la dottoressa Linda Peruggi ha parlato di entrate sostanzialmente stabili, a fronte però di maggiori stanziamenti per la pulizia dei torrenti e per interventi su ambiente e sostenibilità. Particolare attenzione al verde pubblico, con una richiesta di un milione di euro per manutenzioni su parchi, giardini e aree gioco, oltre a fondi dedicati ai sentieri. Sul demanio sono stati stanziati 180 mila euro per la predisposizione dei bandi.

Capitolo sicurezza affidato al comandante della polizia locale Fulvio Asconio, che ha annunciato il proseguimento degli investimenti sulla videosorveglianza, con ulteriori 100 mila euro destinati ad aree sensibili come il lungomare Calvino e piazzale Dapporto. Proseguiranno i tavoli tecnici per la sicurezza urbana, con un’attenzione particolare al periodo del Festival, e verranno rafforzati i controlli presso le scuole, affiancati da campagne di sensibilizzazione contro bullismo e abuso di alcol e sostanze. In aumento anche l’impegno contro l’abusivismo.

Sul personale, Monica Di Marco ha evidenziato una leggera flessione nei dati relativi alle contrattualità, tema che sarà approfondito nel Piao dopo l’approvazione del bilancio. Intanto è stata ricostituita la squadra degli operai, aumenterà il numero degli agenti di polizia municipale e gli uffici comunali saranno riorganizzati per rispondere meglio alle esigenze operative.

Infine, Cinzia Barillà ha fatto un breve cenno al bilancio, soffermandosi su tributi e partecipate. Gli uffici sono impegnati nel recupero dei crediti e, dal 2026, è prevista una gestione condivisa delle banche dati con Amaie per contrastare l’evasione e potenziare la raccolta differenziata. Sul fronte delle partecipate, è confermata la liquidazione di Amaie Srl, mentre Amaie Energia continua il suo percorso di crescita. Per il Casinò, invece, è già prevista una rimodulazione delle qualifiche.

Al termine della discussione, la pratica relativa al Dup è stata messa ai voti dalla commissione Finanze e approvata, consentendo così il proseguimento dell’iter amministrativo. A chiudere i lavori è stato il sindaco, che ha ringraziato i dirigenti per il contributo fornito e per la chiarezza delle spiegazioni.