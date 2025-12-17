Bilancio 2026-2028 di Sanremo: entrate per 153 milioni di euro, ok in Commissione e focus su debito, parcheggi e manutenzioni

Il bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Sanremo ha incassato il parere favorevole della Commissione finanze ed è ora atteso dal vaglio del Consiglio comunale nella seduta del 22. La pratica esposta dal sindaco Alessandro Mager: ha presentato ai commissari il seguente quadro: per il 2026 le entrate complessive ammontano a 153 milioni di euro, per cui le voci principali sono quelle di Imu e Tari, rispettivamente da 30 e 20 milioni di euro. A questi si aggingono inoltre gli 8 derivanti dalla convenzione Rai. Previsto anche un fondo previsto di più di 3 milioni derivanti dalle multe e 4,5 milioni dai parcheggi.

Proprio sul capitolo dei parcheggi si è sviluppata una riflessione in Commissione, alla luce delle minori entrate registrate in passato per il pagamento delle soste. Il sindaco Alessandro Mager ha spiegato che, grazie al riassestamento delle aree di pagamento del Lungomare Italo Calvino, la situazione dovrebbe rientrare. L'assessore Massimo Donzella ha inoltre evidenziato come negli ultimi mesi si sia già registrato un recupero importante, dopo i disagi causati dal malfunzionamento delle casse automatiche. L’introduzione della doppia tariffa viene considerata un ulteriore elemento destinato a incrementare gli introiti.

Sul fronte uscite invece invece quelle maggiormente gravose riguardano le spese per il sociale, quelle legate al personale e l'indebitamento, di circa 27 milioni di euro che però si stima dovrebbe scendere a 21, trattandosi di voci legate principalmente a mutui.

Il tema del debito ha comunque acceso il confronto politico. Da un lato il consigliere Massimo Rossano ha sottolineato come la scelta di non generare nuovi debiti rappresenti un limite; dall’altro il sindaco Mager ha ribadito con decisione la linea dell’amministrazione, scelta legata anche ai cantieri di Piazza Eroi e del palazzetto di Pian di Poma, progetti in leasing che stanno vedendo un iter particolarmente travagliato.

Nel corso della discussione si è parlato anche di manutenzione urbana. L’amministrazione ha confermato l’intenzione di rivedere in modo organico il piano dei marciapiedi, con interventi definiti “massicci”. Tra questi spicca il rifacimento dei marciapiedi di piazza Colombo, un’opera dal costo di 186 mila euro che, come sottolineato dall'assessore Donzella, "ridà dignità alla zona".

Capitolo manifestazioni: lo stanziamento passa dai 2,3 milioni previsti nel 2025 agli attuali 2,9 milioni, un incremento significativo rispetto a qualche anno fa, giudicato "un segnale importante per una città come Sanremo".