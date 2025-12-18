Ventimiglia, nuova vita per via Cabagni Baccini: completata la riasfaltatura, presto cantieri anche su via Vittorio Veneto e via Chiappori

Sono in fase di ultimazione a Ventimiglia i lavori di riasfaltatura di Via Cabagni Baccini, strada che presentava condizioni di forte ammaloramento del manto stradale e per la quale si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria. Le lavorazioni, avviate nel corso del mese di dicembre, sono state pianificate in modo da non arrecare disagi alla viabilità, consentendo il regolare svolgimento della circolazione stradale e delle attività quotidiane. Con l’inizio dell’anno nuovo, l’Amministrazione procederà con un nuovo e rilevante intervento di asfaltatura che interesserà il secondo tratto di Via Vittorio Veneto, compreso tra Via Chiappori e Via Milite Ignoto ed il tratto di Via Chiappori compreso tra Via Vittorio Veneto e Via Roma.

“Questi interventi si inseriscono in un più ampio programma di manutenzione e riqualificazione della rete stradale comunale. A tal fine, per il prossimo anno, grazie al lavoro costante dell’Ufficio Tecnico, sono in corso di stanziamento risorse economiche significative destinate alla riasfaltatura delle principali arterie cittadine e delle strade maggiormente ammalorate, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, decoro urbano e una migliore qualità della mobilità, dal centro cittadino alle frazioni.” Dichiara il Vicesindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici Dott. Marco Agosta.

L’Amministrazione continuerà a monitorare con attenzione lo stato delle infrastrutture stradali presenti sul territorio, intervenendo in modo puntuale laddove si riscontrino criticità che possano incidere sulla sicurezza della circolazione e sul comfort degli utenti; l’obiettivo perseguito è quello di assicurare una manutenzione costante e programmata delle strade comunali, attraverso una pianificazione degli interventi che tenga conto delle priorità, dei lavori sui sottoservizi, del livello di ammaloramento delle sedi stradali e delle esigenze di residenti, attività economiche e servizi pubblici.