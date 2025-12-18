Ventimiglia, il M5S lancia l’allarme sul progetto EMEA a Latte: “Serve trasparenza, rischio nuovo pasticcio”

Il Movimento 5 Stelle di Ventimiglia critica duramente la decisione del Comune di rinnovare l’autorizzazione per l’altro punto vendita di EMEA S.r.l. a Latte, dove è prevista anche la realizzazione di una nuova rotatoria. Secondo il M5S, il rischio è quello di ripetere quanto già avvenuto a Ponte San Ludovico, dove l’ampliamento del negozio EMEA ha di fatto preceduto i lavori pubblici di messa in sicurezza delle gallerie, interventi che risultano ancora oggi sospesi.

Il M5S sottolinea come l’assenza di un chiaro coordinamento tra opere private e lavori pubblici possa generare gravi disagi per i residenti, oltre ad aumentare i rischi di congestione del traffico e di pericolo, in particolare per la circolazione dei mezzi pesanti. A destare preoccupazione è anche la mancanza di informazioni alla cittadinanza su tempi, modalità e impatti dei cantieri previsti.

Il movimento evidenzia inoltre come, a causa della procedura semplificata adottata, gli impatti infrastrutturali dell’intervento non risultino adeguatamente approfonditi. “La partecipazione dei cittadini non è un optional: è un diritto”, affermano i pentastellati, chiedendo rispetto per Latte, sia dal punto di vista del paesaggio sia della sicurezza.

Da qui l’appello al Comune ad aprire “un confronto immediato e trasparente” con la popolazione. In caso contrario, avverte il M5S, crescerà una mobilitazione civica “pacifica ma determinata”, per evitare che Latte diventi “l’ennesimo territorio sacrificato agli interessi privati”.