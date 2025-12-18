SiAmo Camporosso: "Griglie stradali pericolose in corso Repubblica" (Foto)

"Griglie stradali pericolose in corso Repubblica". Lo segnala il gruppo consiliare di minoranza “SiAmo Camporosso” che, a riguardo, ha presentato un’interpellanza che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale in programma il 22 dicembre, per segnalare "la grave situazione di pericolosità di due griglie stradali presenti in corso Repubblica, nel tratto compreso tra i civici 80 e 102".

"Le due griglie si trovano in evidente stato di degrado, con dislivelli e condizioni di instabilità tali da non garantire più gli standard minimi di sicurezza. La situazione rappresenta un serio pericolo per motociclisti, automobilisti e pedoni" - dice la minoranza - "Secondo quanto segnalato, un cittadino sarebbe già rimasto vittima di una caduta, riportando conseguenze fisiche proprio a causa dello stato delle griglie. Un episodio che evidenzia l’urgenza di intervenire, anche alla luce dei potenziali rischi di ulteriori incidenti e delle conseguenti responsabilità a carico dell’ente".

"Nonostante le segnalazioni pervenute nel tempo, ad oggi non risulta effettuato alcun intervento risolutivo. Le griglie risultano ormai non più a norma e necessitano di un ripristino o di una sostituzione urgente per garantire la sicurezza stradale" - sottolineano i consiglieri comunali Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì che chiedono al Sindaco, alla Giunta comunale e all’Assessore competente "se l’Amministrazione sia a conoscenza della pericolosità delle due griglie in corso Repubblica; se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici a seguito delle segnalazioni; per quali motivi non si sia ancora intervenuti; entro quali tempi certi si intenda procedere al ripristino o alla sostituzione delle griglie; e se, nelle more dell’intervento definitivo, si intendano adottare misure provvisorie di messa in sicurezza a tutela di pedoni e veicoli".